Москва и Тегеран обсудили сделку с Вашингтоном

Сергей Лавров обсудил меморандум Ирана и США с Аббасом Аракчи. Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и развитию отношений Москвы и Тегерана.

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы стороны обсудили меморандум США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, рассказали в иранском дипведомстве.

"В ходе этого телефонного разговора министр иностранных дел Ирана разъяснил детали меморандума о взаимопонимании и подчеркнул ответственность Соединенных Штатов за надлежащее выполнение его положений и необходимость полного прекращения агрессии сионистского режима ( Израиля - прим. ред.) против Ливана"

– МИД ИРИ

В фокусе внимания глав дипведомств РФ и ИРИ также оказались вопросы отношений двух стран, а также ситуация на Ближнем Востоке.

Напомним, что Иран и США близки к подписанию рамочного соглашения, которое должно стать отправной точкой к окончательному урегулирования конфликта. Подписание меморандума должно произойти 19 июня в Швейцарии. По данным СМИ, документ будет состоять из 14 пунктов.

Треугольник Россия-Иран-США

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал соотношение интересов сторон геополитического треугольника Россия-Иран-США в перспективе долгого перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

"На мой взгляд, сегодняшние телефонные переговоры Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи являются продолжением звонка президента Владимира Путина президенту Дональду Трампу 14 июня, после которого и был объявлен выход США и Ирана на промежуточное соглашение. Формально Путин позвонил Трампу, чтобы поздравить с 80-летием, но по факту обсуждалась вся актуальная повестка дня: двусторонние контакты, украинский конфликт и иранский конфликт. Разговор был если не совсем дружеский, то взаимно комплиментарный, в том числе Трамп выражал Путину признательность за помощь в поиске выходов из иранского тупика", - прежде всего сказал он.

"Этот разговор определенно мотивировал Россию более пристально изучить перспективы переключения США с иранского конфликта на другие направления. Дело в том, что в российско-американских отношениях уже стало нормой, что за каждым комплиментом со стороны США следует какая-то новая проблема для России. Если сегодня представители Москвы и Вашингтона улыбались друг другу, пожимали руку и о чем-либо договаривались, то завтра российской стороне стоит ждать того или иного сюрприза. Первый звоночек уже есть: спустя два дня после разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп объявил, что не будет продлевать приостановку санкций против российской нефти – соответствующая генеральная лицензия закончилась сегодня в 7 утра", - обратил внимание Владимир Васильев.

"У Трампа есть необходимость компенсировать не самые выгодные для США условия в этом меморандуме, представить его как свою победу. Сделка с Ираном уже подвергается серьезной критике со стороны демократов, в том числе потому, что она окончательно ставит крест на первой ядерной сделке 2015 года, заключенной при Бараке Обаме. Трамп действительно хотел бы вычеркнуть из американской истории наследие Обамы, и иранская политика Обамы входит в эту задачу. Среди последних президентов-демократов Билл Клинтон замешан в файлах Эпштейна, а Джо Байден списан самой Демократической партией за недееспособность, так что республиканцу Трампу остается разделаться только с Обамой. Компенсацию новой сделки он будет искать на других направлениях, и России уже нужно это учитывать", - подчеркнул американист.

"В связи с этим Россия может договориться с Ираном об использовании не урегулированного, а пока только поставленного на паузу американо-иранского конфликта для контроля за американскими действиями в чувствительных для нее сферах. Боевые действия между США и Ираном прекращены на время перемирия, но пока не достигнут полноценный мир, война остается войной, и ее перевод в состояние регулируемого военного конфликта представляет определенный интерес для Москвы. Мы видим, что сами США сформировали в этом году "политику тумблера", когда вечером она включает "режим войны" и наносит удары, а утром переключается на "режим мира" и демонстрирует благодушие – эту политику можно применять и нам в их отношении при помощи Ирана", - сообщил он.

"Пока это только перспектива, даже промежуточное соглашение еще не подписано на бумаге, и как оно будет реализовано на практике, неясно. Но работать с Ираном для того, чтобы использовать ирано-американскую ситуацию в свою пользу, нужно уже сейчас. Оставаться в стороне России невыгодно", - заключил Владимир Васильев.