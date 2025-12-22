Мирные переговоры по Украине: Россия стоит на своем, Трамп осторожно оптимистичен

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине перешли в очередную фазу на фоне контактов между властями России и командой президента США Дональда Трампа.

Москва изучает переданные материалы, составленные на основе переговоров делегации Украины во главе с начальником СНБО Рустемом Умеровым и администрации Белого дома в составе спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и президентского зятя Джареда Кушнера. Россия готовится к дальнейшему диалогу, подчеркивая необходимость учета своих позиций. В то же время Киев заявил о публикации деталей совместного с Вашингтоном плана, что вызвало вопросы у Кремля.

Ключевые встречи прошли в последние дни. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами с Уиткоффом и Кушнером. Ранее, 2 декабря, президент России Владимир Путин принял последних в Кремле, где США разделили свой изначальный план из 27 пунктов на четыре пакета для поэтапного обсуждения. Помощник президента Юрий Ушаков назвал эти переговоры "очень содержательными", отметив положительное влияние успехов российской армии на их ход.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сегодня, что Кремль активно работает с материалами, полученными на этой неделе от Дмитриева. "По плану мирного урегулирования занимаемся анализом", сказал он.

"Потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами", — заявил Песков журналистам. Он также подчеркнул открытость России к переговорам в формате Анкориджа и отметил, что "пространство для свободы принятия решений (Киевом) сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ".

"Финал" Зеленского и инсайд "Блумберг"

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о раскрытии содержания совместного с США плана из 20 пунктов. Документ предусматривает соглашение о ненападении между Россией и Украиной с законодательным закреплением этой политики в отношении Киева и Европы, ограничение численности ВСУ в мирное время до 800 тыс. человек, а также западные гарантии безопасности для Киева. Зеленский отметил разногласия по Донбассу и Запорожской АЭС, но заявил, что стороны "значительно приблизились" к финалу.

Однако, Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что Россия видит в плане лишь "отправную точку" и требует существенных правок. Москва настаивает на гарантиях нерасширения НАТО на восток и нейтрального статуса Украины даже при возможном вступлении в ЕС. Кроме того, план не содержит ограничений на численность и вооружения ВСУ после конфликта, четких гарантий прав русского языка, а также ясности по снятию санкций и разморозке сотен миллиардов долларов российских активов на Западе.

Источник, якобы близкий к Кремлю, назвал документ "довольно типичным украинским планом", который Москва будет изучать "с холодной головой". Песков отказался комментировать статью, подчеркнув закрытый характер работы над планом. Пресс-спикер МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что у "Блумберг" нет надежных источников в Кремле, а потому доверять статье агентства нет никаких оснований.

Оценка Трампа и перспективы звонка Путину

Дональд Трамп 23 декабря на церемонии в "Мар-а-Лаго" оценил ход переговоров словом "нормально". По его словам, между президентами России и Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным "чудовищная ненависть". "Все устали от этой войны. Она должна закончиться", — заявил он.

Кремль готов к оперативному звонку Путина и Трампа, несмотря на рождественские каникулы в США. "Там замирает жизнь на это время. Но если будет такая необходимость, то есть возможность весьма оперативно согласовать разговор", — отметил Песков. Дмитриев уже доложил детали майамских встреч, а сам намекнул в соцсети X на следующий раунд в Москве: "Спасибо, Майами. В следующий раз — [Москва]".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал текущий переговорный этап "прорывом", но Песков опроверг наличие успеха. Москва подчеркивает приверженность духу Анкориджа и ждет решений Путина для продолжения контактов.

В сухом остатке, изначальный план Трампа снова модифицирован. По заявлениям из Белого дома, США и Украина нашли консенсус. Однако как конкретно выглядит новое предложение по миру, неизвестно. По поводу главных вопросов - о законодательном закреплении невключение Украины в НАТО, выводе Киевом войск из Донбасса и формах гарантии безопасности - нет полной ясности. Но судя по инсайдам "Блумберг" и отсутствию явного оптимизма со стороны Кремля, новое предложение Трампа не совсем устраивает Россию.

Так что в случае вероятного и очередного визита Уиткоффа в Москву Россия снова потребует учесть свои принципы урегулирования, в основе которых лежит устранение первопричин украинского конфликта.