Мир встретил перемирие США и Ирана с осторожной надеждой

Объявленное США и Ираном двухнедельное прекращение огня стало для мировых столиц прежде всего сигналом о том, что кризис удалось отвести от опасной черты. Но посредники указывают на необходимость соблюдения перемирия.

Ключевым посредником в организации диалога между Вашингтоном и Тегераном стал Пакистан. Премьер-министр Шахбаз Шариф выступил с инициативой временного прекращения огня и позже подтвердил, что переговоры США и Ирана должны пройти в Исламабаде 10 апреля. В дипломатической картине региона Исламабад оказался не просто наблюдателем, а одним из главных участников разрядки. Пакистанское посредничество было поддержано Оманом и Турцией, а также Китаем. Трамп отметил, что именно Пекин помог Ирану сесть за стол переговоров. Лидер США Дональд Трамп также высоко оценил роль Турции, Саудовской Аравии, Египта и Катара.

Главный блюститель мира во всем мире не скрывает свою радость. Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренность и призвал все стороны строго соблюдать ее условия, подчеркнув, что прекращение боевых действий необходимо для защиты гражданских и движения к прочному миру. Генсек ООН также отдельно поблагодарил Пакистан и другие государства, помогавшие добиться паузы в конфликте.

Турция и Пакистан

Анкара отреагировала сдержанно-позитивно, но с явным акцентом на дисциплину исполнения. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция приветствует соглашение и надеется на его полное соблюдение, чтобы не дать шанса провокациям и диверсиям, имея ввиду Израиль. Глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер также подчеркнул необходимость строгого выполнения договоренностей. Эрдоган отдельно поблагодарил все страны, внесшие вклад в переговорный процесс, прежде всего Пакистан.

Посредничество Пакистана помогло избежать критической точки, заявил иранский посол в Пакистане Реза Амири Могадам. "На данный момент это шаг вперед по сравнению с критической, чувствительной стадией. На следующем этапе уважение и взаимная вежливость должны уступить место риторике и повторяемости", — говорится в его сообщении. Исламабад уже готовится к организации встречи США и Ирана.

Саудовская Аравия и ОАЭ

Саудовская Аравия приветствовала прекращение огня и выразила надежду, что оно откроет путь к всеобъемлющему урегулированию, укреплению безопасности и прекращению атак в регионе. В заявлении саудовского МИД отдельно были отмечены продуктивные усилия пакистанского руководства, что подчеркивает признание Исламабада как важного посредника.

ОАЭ сконцентрировались не на достижении перемирия, а на своей победе. Советник президента Анвар Гаргаш заявил, что страна “одержала победу” в конфликте на Ближнем Востоке, поскольку сумела избежать войны и опереться на национальную оборону.

У Саудовской Аравии и ОАЭ после многочисленных атак на их НПЗ и другие нефтяные объекты наверняка выросла неприязнь по отношению к Ирану, особенно в свете попыток ИРИ установить единоличный контроль над Ормузским проливом.

Китай и Азия

Пекин одним из первых поддержал паузу в боевых действиях. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай приветствует соглашение о прекращении огня, последовательно выступает за остановку военных действий и будет продолжать играть конструктивную роль для мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Китай также подчеркнул важность безопасности Ормузского пролива и свободы судоходства. Для Пекина это не только дипломатический жест, но и экономический интерес: стабильность поставок нефти и отсутствие угроз для морских маршрутов остаются для КНР принципиальным вопросом.

Япония назвала перемирие позитивным шагом к окончательному мирному соглашению, Индонезия призвала к уважению суверенитета и территориальной целостности, а Малайзия заявила, что речь идет о важном этапе восстановления мира и стабильности. Австралия и Новая Зеландия также поддержали прекращение огня, связав его с избежанием рисков для энергетических поставок и региональной безопасности.

Азербайджан

Азербайджан ожидаемо был в числе стран, отреагировавших на перемирие дипломатически тепло. Президент Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с прекращением огня во время телефонного разговора, в ходе которого стороны обсудили двустороннее сотрудничество и гуманитарную помощь.

На фоне ближневосточного кризиса Баку, как и другие соседи Ирана, заинтересован в том, чтобы конфликт не перерос в затяжную региональную нестабильность. Именно поэтому азербайджанская реакция была выдержана в примирительном ключе.

В отличие от многих соседей Ирана, Азербайджану удалось избежать втягивания в конфликт. Инцидент с запуском БПЛА в сторону Нахчывана 4 марта оказался единичной акцией и не привел к эскалации в ирано-азербайджанских отношениях: уже на следующий день благодаря переговорам президентов Баку и Тегеран договорились о расследовании инцидента. Также Баку стал посредником в отправке гуманитарных грузов в Иран из России и сам направил их соседу.

Европа и Россия

В Европе реакция была преимущественно позитивной. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал соглашение облегчением для региона и мира и призвал сделать все возможное, чтобы сохранить перемирие и вновь открыть Ормузский пролив.

Перемирие приветствуют европейские страны, оказавшиеся на грани энергетического кризиса. "Теперь необходимо достичь цели путем переговоров о скорейшем и прочном прекращении войны в ближайшие дни. Этого можно добиться только дипломатическим путем", — говорится в обращении, подписанном канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьерами Италии, Великобритании, Канады, Дании, Нидерландов и Испании, а также главами Еврокомиссии и Евросовета.

Достижение перемирие безоговорочно поддержала и Москва. "Меняется геополитическая ситуация и при всех обстоятельствах мы желаем, конечно, умиротворения Ближнего Востока", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на 46-м заседании Совета глав субъектов России при МИД России. Он призвал Иран и его соседей жить в мире и согласии, что обеспечит надежность торговых путей.

Израиль, скрепя сердце

Главным игроком, который остался недоволен режимом прекращения огня, на самом деле, является Израиль. Западные СМИ отмечали, что Трамп, по сути, поставил Биньямина Нетаньяху перед фактом. Канцелярия израильского премьера публично поддержала прекращения огня при условии, что "Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона".

При этом в Тель-Авиве уточнили, что мир не распространяется на Ливан, где ЦАХАЛ накануне нанес самые масштабные за последние полтора года удары против "Хезболлы". В результате погибли свыше 200 ливанцев, и больше тысячи ранены. Иран уже заявил, что боевые действия в Ливане ставят под вопрос мирные переговоры в Исламабаде.