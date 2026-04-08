Будет ли третья иранская война?

Война с Ираном не помогла США выполнить ни одну внешнеполитическую задачу, обратил внимание "Вестника Кавказа" политолог Алексей Наумов, подчеркнув, что этот факт значительно снижает вероятность новых боестолкновений на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе.

Перемирие США с Ираном является результатом сложившегося в Администрации Трампа понимания: иранская война не позволяет Белому дому достичь своих целей на Ближнем Востоке – в связи с чем возобновление боевых действий между американскими и иранскими войсками представляется сейчас очень маловероятным. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа", анализируя перспективы переговоров представителей Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, рассказал эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов.

"Прежде всего необходимо отметить, что у Дональда Трампа больше нет желания продолжать войну с Ираном. Дело в том, что ни одна из целей крупной военной операции США в Иране так и не была достигнута за 39 дней ведения боевых действий: нет решения ни по обогащенному урану, ни по ракетной программе Исламской Республики, ни по прокси-группировкам на Ближнем Востоке. Силовой сценарий не помог выполнить ни одну из поставленных задач", - прежде всего сказал он.

"Мы видим, что Иран, взяв в заложники всю мировую экономику путем закрытия Ормузского пролива, стал более сильным чем был до начала войны – даже несмотря на потерю значительной части военно-политического руководства. По сути, Ирану уже не нужно ядерное оружие для того, чтобы оказывать влияние на потенциального агрессора в лице США и на весь остальной мир, так как контроль над выходом в открытое море из Персидского залива в сочетании со способностью сохранять управляемость под ударами дают Исламской Республике довольно мощный рычаг влияния на американцев, израильтян и Ближний Восток", - продолжил Алексей Наумов.

"В связи с этим, хотя у Дональда Трампа по-прежнему есть и военные, и финансовые, и юридические возможности вести войну против Ирана, у него уже нет политических возможностей. Целью войны никогда не является уничтожение какого-то количества материальных ценностей – военных баз, ракетных установок, заводов, электростанций или мостов. Цель всякой войны состоит в решении политических задач, но именно с этим администрация Трампа не справилась; напротив, она укрепила позиции Ирана в регионе. Поскольку стало ясно, что затягивание войны не приблизит США к достижению политических целей, она была остановлена", - подчеркнул политолог.

Возобновление войны несет в себе слишком много рисков для Дональда Трампа. "Если боевые действия начнутся вновь, то существует значительная вероятность перехода конфронтации в категорию бесконечных войн – войн, которые продолжаются по инерции, не имеют конкретных политических целей и методов их достижения, а также лишены сценария выхода из боевых действий. Если это произойдет, Дональд Трамп будет еще больше терять популярность как среди коренного электората, так и среди неопределившихся американцев. Американское общество решительно негативно относится к подобным бесконечным войнам", - пояснил эксперт РСМД.

В то же время, политико-дипломатический сценарий контактов с Ираном представляется для Администрации Трампа наиболее безопасным вариантом развития событий. "У Трампа, на самом деле, довольно мало рисков в связи с потенциальным затягиванием переговоров с Ираном. В принципе, иранский вопрос он может отложить на потом и оставить на фоне, сосредоточившись на более политически выгодных для него проблемах, включая Кубу или, может быть, Венесуэлу", - указал Алексей Наумов.

"Даже если переговоры США с Ираном постепенно сойдут на нет, почти никто на это не станет обращать внимания, поскольку мир будет отвлечен какой-нибудь новой внешнеполитической эскападой Дональда Трампа. Безусловно, для Трампа сейчас более комфортный период, нежели во время войны, так как война с Ираном с каждым днем усугубляла положение США", - заключил политолог.