Мерц увязал евроинтеграцию Армении со сдерживанием России

Армянский премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Москву после поездки в Германию, в ходе которой он сделал ряд заявлений о стремлении Армении интегрировать в Евросоюз. Канцлер Фридрих Мерц озвучил европейские условия для Еревана.

На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил официальный визит в Германию. Армянские СМИ уже называют эту поездку исторической. Ее практическим результатом стало подписание Декларации о стратегическом партнерстве между Арменией и Германией. Документ, подписанный Пашиняном вместе с немецким канцлером Фридрихом Мерцем, открывает для Армении новые возможности сотрудничества с Западом и обеспечивает республике сближение с Европейским союзом.

Пашинян рассматривает документ как важный шаг в интеграции Армении в Европу. "Отношения между нашими странами основаны на взаимном уважении, доверии и общей приверженности объединяющим нас ценностям: правам человека, демократии и верховенству закона", — заявил премьер на совместной с Мерцем пресс-конференции в Берлине.

Он также выразил надежду на дальнейшее упрощение визового режима с Германией, что существенно облегчит гражданам Армении доступ в ЕС: "Посол Германии в Республике Армения заявил, что со следующего года очередей в посольстве Германии больше не будет. Это первый конкретный ответ на вопросы упрощения визового процесса, над которым мы долго работали", — отметил Пашинян уже в Гамбурге, общаясь с немецкими журналистами.

Канцлер Фридрих Мерц подтвердил поддержку Германией европейских устремлений Армении. Контакты Еревана с Европой он явно противопоставляет членству Армении в Евразийском экономическом союзе. Мерц даже упрекнул Москву во вмешательстве в армяно-немецкую "дружбу". "Россия применяет гибридные средства, пытаясь посеять страхи и дезинформацию о сближении Армении с ЕС и Западом. Мы намерены помочь Армении укрепить суверенитет и безопасность", — заявил Мерц.

В декларации о стратегическом партнерстве закреплены направления сотрудничества Армении с Германией по широкому спектру вопросов:

политическое и дипломатическое взаимодействие;

экономическое и торговое партнерство;

наука, инновации и цифровая трансформация;

безопасность и оборона (включая ядерную и кибербезопасность);

культурные, образовательные и межличностные обмены.

Пашинян особо отметил важность экономического сотрудничества с Германией, которая сегодня является одним из ключевых торговых партнеров Армении в ЕС: "Мы заинтересованы в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества и рассчитываем на активизацию немецких инвестиций и делового партнерства".

Почти недельное пребывание Пашиняна в Германии и подписание пускай и декларативного документа доказывает продолжение курса Еревана на постепенную евроинтеграцию Армении. При этом армянский премьер не рвет связи с Москвой и пытается успокоить российское руководство. "Выход из ЕАЭС — не наша цель, но членство в ЕС — да. Мы понимаем, что будет момент для решений, но сейчас этой точки не достигли" — сказал он. Вероятно, об этом он сегодня будет рассказывать в Москве, куда Никол Пашинян вылетел сразу после Гамбурга для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Наряду с экономикой и визовой либерализацией Пашинян и Мерц особое внимание уделили региональной безопасности и нормализации отношений с соседями Армении. Пашинян поблагодарил Германию за поддержку мирного процесса с Азербайджаном и предложил сотрудничество в инфраструктурных проектах, прежде всего в Зангезурском коридоре, связующем регион Южного Кавказа с европейскими коммуникациями. Мерц дал понять, что примирение между Баку и Ереваном открывает им путь в ЕС: "Мы согласны с тем, что сейчас у Армении и Азербайджана есть прекрасная возможность пойти по европейскому пути".

В целом, визит Пашиняна в Германию стал очередным этапом в стратегическом переориентировании Армении на Запад, что особенно важно для армянского премьера в канун парламентских выборов. Он нуждается в поддержке ФРГ и ЕС для победы и продолжения интеграции своей страны на Европу.

Следующим этапом в армяно-немецком сближении станет 4 мая. В этот день в Ереване пройдет заседание Европейского политического сообщества, в котором Мерц тоже примет участие. Анализируя визит Пашиянна, издание Der Spiegel пишет, что Германия видит для себя окно возможностей для закрепления мира на Южном Кавказе и европейской интеграции Армении, но ставит ее в зависимость от реформ и устойчивости к внешнему вмешательству.