Масштабный энергетический кризис угрожает Европе

По данным компании Wood Mackenzie, запасы газа в подземных хранилищах Европы в зиме могут достигнуть максимум 75% если Ормузский пролив останется закрытым.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы значительно снижается на фоне кризиса на Ближнем Востоке, считают аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Согласно их подсчетам, при лучшем сценарии этот уровень может достичь 75% к началу ноября текущего года: при условии, если Катар сможет реализовать полную работу уцелевших линий сжижения газа уже к концу сентября.

Отмечается, что средний показатель для этой даты в пять лет составляет 90%.

"Если Ормузский пролив останется закрытым еще на два месяца, то уровень хранилищ окажется ниже 70%. Исторически низкий уровень запасов газа в Европе в сочетании с возобновившимися перебоями в поставках через Ормузский пролив привел к тому, что спотовые цены превысили июньские минимумы более чем на 50%, что поставило под угрозу безопасность поставок зимой 2026/27 года"

– Wood Mackenzie

При этом уже сегодня некоторые развивающиеся страны испытывают сильное колебание цен на СПГ, в дальнейшем они столкнутся с сокращением спроса, считают аналитики.

Более обеспеченные государства могут покрыть эти издержки, а страны с низким уровнем дохода – нет, отмечается в отчете.

В настоящее время существует три основных фактора давления, согласно WoodMac.

Во-первых, запасы в подземных хранилищах Европы составляют чуть более 50%, это является одним из самых низких показателей за всю историю.

Во-вторых, спрос на СПГ в Азии вернулся к уровню 2025 года и это усиливает конкуренцию с ЕС за доступные грузы. На это даже не повлияло значительно выбытие катарских объемов СПГ.

В-третьих, согласно прогнозам, катарские предприятия не будут работать на полные мощности до второй половины 2027 года.

"Низкие запасы в Европе, высокий спрос в Азии и ограниченный рост новых поставок СПГ практически гарантируют высокие цены этой зимой и в 2027 году"

— Wood Mackenzie

Аналитики считают, что Европа очень близка к глобальному энергетическому кризису, поскольку альтернативы газу очень ограничены.

"ЕС стоит перед сложным выбором: с одной стороны - продавливание запрета на импорт российского СПГ с января 2027 года, а с другой - более строгие правила по выбросам метана, что может ограничить гибкость импорта именно в тот момент, когда Европа больше всего в этом нуждается"

– Wood Mackenzie

Уточняется, что за последние пять лет в Европе произошло снижение запасов природного газа на 15,9%, которые является ключевым индикатором для мирового рынка газа.

Согласно статистике, также Европа стала крупнейшим импортером на мировом рынке СПГ.

Будет ли энергокризис в Европе?

Кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) Мехти Мехтиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" уточнил, что ситуация, когда в европейских ПХГ не хватает газа перед зимним сезоном, наблюдается уже не первый год.

"Сам газ они потом где-то находят, но докупают его уже по очень большой цене. Таким образом они себя ставят в очень уязвимое положение. Когда газовые хранилища заранее полны, то закупки газа в будущем, особенно в пиковые моменты, например, когда очень серьезный холод, ведутся в условиях сдержанного спроса. И даже если спрос возрастает, то мощность газового хранилища позволяет этот газ доставать и продавать. И поэтому цены оказываются более-менее адекватными. Энергетический кризис как раз может заключаться в том, что цены на газ в Европе могут оказаться рекордными с 2021 года. Но это только вероятность", – пояснил эксперт.

Где Европа сможет покупать газ?

Говоря о дефиците газа в Европе, Мехти Мехтиев уточнил, что достаточно давно, с 2022 года, живут в условиях энергетического дефицита и кризиса, так что они просто продолжатся или, может, усугубятся.

"Но сейчас очень многое зависит от конфликта на Ближнем Востоке, Ормуз перекрыт, из Катара газ не поступает. Если дальше так будет продолжаться, особенно зимой, то да, европейцев ждут очень плохие времена, потому что на долю Катара приходились достаточные объемы закупки газа, но они в основном шли в Азию. Сейчас просто азиаты будут перекупать газ у американцев, и европейцам, если что и достанется, то по очень высокой цене", – рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что запрет на российский газ достаточно просто обходится, и сами европейцы, не говоря уже о России, этим активно пользуются, так что российский СПГ все равно идет в Европу.

"Люди просто забывают о всех этих санкциях, потому что их ввели четыре года назад, с тех пор они так ни разу и не сработали. Формальный отказ от российского СПГ вполне себе вероятен, они могут принять такое решение на какой-то определенный промежуток времени, но это сильно ничего не поменяет: СПГ все равно идет в Европу", – заявил Мехти Мехтиев.

Он указал и еще на один путь поступления российского газа в Европу – через газопроводы, которые идут в Турцию. Российский газ по ним будет продаваться под видом турецкого и азербайджанского, но все равно останется российским. "Таких обходных моментов миллионы, и все всегда все обходили. Европейцы прекрасно об этом знают, в России об этом знают. Так и живем четыре года", – заключил он.