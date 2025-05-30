Мягкий заход Трампа на Южный Кавказ

Куратор Госдепа по делам Европы и Евразии Джошуа Хак на прошлой неделе посетил Ереван и Баку - его визиты свидетельствуют об активизации политики администрации Дональда Трампа на Южном Кавказе.

Текущая внешняя политика президента США Дональда Трампа сфокусирована на двух конфликтах - украинском и ближневосточном. В вопросе украинского урегулирования Трамп уже добился определенного прогресса. Несколько встреч его команда провела с Россией в Эр-Рияде. Москва и Вашингтон обменивались визитами чиновников. В Стамбуле с 16 мая идут прямые переговоры между российской и украинской делегациями.

В Палестине дела обстоят сложнее. Несмотря на предостережения Трампа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал новую военную операцию в Газе под названием "Колесницы Гидеона", кроме того, ЦАХАЛ угрожает ударами по ядерным объектам Ирана. При посредничестве спецпосланника президента США Стива Уиткоффа идет диалог о достижении 60-дневного перемирия между Израилем и ХАМАС, но результата пока нет. С Ираном ситуация лучше, Госдеп продолжает встречи с иранским МИД на площадках Рима и Манамы.

На фоне этих двух масштабных процессов остальные направления остаются несколько в тени, но будет ошибочно считать, что Трамп оставил их без внимания. В частности, это касается Южного Кавказа, куда на днях совершил дипломатическое турне заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хак. В Госдепе он человек не новый: при администрации Джо Байдена он работал на той же должности.

США и Южный Кавказ при Байдене

Стоит напомнить, что при прошлом начальнике Энтони Блинкене Госдеп был активен в регионе, причем как в попытках участвовать в урегулировании армяно-азербайджанских отношений, так и в оказании давления на "недемократические страны". Блинкен пытался перехватить инициативу у России по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией сразу после завершения Карабахской войны, в частности, принимал в Вашингтоне глав МИД обеих республик.

В то же время Госдепартамент спровоцировал несколько скандалов в отношениях США с Грузией и Азербайджаном. Помощник Блинкена Джеймс О'Брайен в ноябре 2023 года обвинил Баку в силовом давлении на Ереван и объявил о прекращении помощи Азербайджану и отмене визитов между США и Азербайджаном. В 2024 году Госдеп давил на Грузию, причем сам Джошуа Хак, будучи заместителем О'Брайена, раскритиковал "закон об иноагентах", назвав его недемократичным.

В годы правления Джозефа Байдена США в целом вели себя на Южном Кавказе весьма агрессивно и напористо, что отталкивало и Грузию, и Азербайджан. Сейчас в Белом доме президент, который мыслит рационально, как бизнесмен. Он приостановил работу USAID и борется с "глубинным государством", в Совете национальной безопасности США идут чистки. На этом фоне можно ожидать, что прагматичный курс Госдепа и Белого дома, наблюдаемый в Иране и Украине, продолжится и на Южном Кавказе.

Подход Трампа к Южному Кавказу

Джошуа Хак прилетел в Ереван 29 мая. В Армении он встретился с главой МИД Араратом Мирзояном, заместителем спикера Национального собрания Рубеном Рубиняном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном. С армянским министром иностранных дел он обсудил вопросы стратегического партнерства между странами. Мирзоян сообщил о возможности установлениях мира в регионе и подписания соглашения о мире с Азербайджаном.

У команды Трампа сложились прекрасные отношения с администрацией турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, так что Вашингтон сейчас настроен на нормализацию контактов между Арменией и Турцией.

"У меня состоялась продуктивная беседа об усилиях Армении по нормализации отношений с Турцией с заместителем спикера Национального собрания и специальным посланником по нормализации армяно-турецких отношений Рубеном Рубиняном", - сообщил Хак по итогам переговоров.

Из Еревана американский дипломат отправился в Баку. Там его принял глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Они обсудили как двусторонние отношения, так и армяно-азербайджанскую нормализацию. В двусторонней повестке Госдеп интересуют энергетические проекты, в частности, в области ВИЭ, транспортные и коммуникационные вопросы, в том числе соединение Центральной Азии с Европой через Азербайджан.

В теме армяно-азербайджанских отношений Вашингтон опасается возможной новой эскалации, следы которой чувствовались в последние дни. Выступая за несколько дней до поездки Хака в регион, госсекретарь Марко Рубио заявил о "реальном риске" нового столкновения между Баку и Ереваном, которое "мы хотели бы не допустить". Рубио обсуждал этот вопрос с турецким коллегой Хаканом Фиданом, и здесь США рассчитывают на содействие Турции.

На встрече с Хаком Байрамов проинформировал его о позиции Азербайджана, ходе переговоров с Арменией и препятствиях на этом пути - нежелании Еревана устранять территориальные претензии на Карабах из армянской Конституции и ликвидировать Минскую группу ОБСЕ перед подписанием мирного договора.

Как видно, Госдеп не намерен мириться с временным отстранением США от процесса армяно-азербайджанского урегулирования. Администрация Трампа будет пытаться внедриться в процесс, и для этого она использует важный козырь - прагматизм, основанный на невмешательстве во внутренние дела, что особенно важно для диалога с Баку. Не зря президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто высказал симпатию Трампу задолго до выборов.

Кооперация США с Турцией по Украине и Ближнему Востоку даст дополнительный импульс усилиям Марко Рубио, и смягчение курса Белого дома к Кремлю могло бы несколько ослабить сохраняющуюся конкуренцию США/НАТО с Россией на Южном Кавказе.