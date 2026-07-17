Kimi обходит ChatGPT: новая китайская нейросеть бросает вызов американским тяжеловесам

Всякий раз, когда Китай представляет новую нейросеть, фондовый рынок США содрогается: акции производителей полупроводников падают на фоне очередного ИИ-успеха Поднебесной.

Гонка за лучший ИИ продолжается уже не первый год, и разрыв между двумя гигантами индустрии искусственного интеллекта с появлением каждой новой китайской модели нейросети сокращается: Китай делает быстрее, доступнее и дешевле. Очередное тому подтверждение - модель Kimi K3 от компании Moonshot.

Что такое Kimi?

Kimi - это нейросеть или нейронная модель с открытым кодом (его архитектура, исходный код и параметры обучения находятся в открытом доступе) от китайской компании-разработчика Moonshot. Первая версия Kimi была представлена в 2023 году и поддерживала 128 тысяч токенов контекста (токен в нейросети - это базовый блок информации воспринимаемый ИИ) - самое большое количество на то время, позволявшее модели обрабатывать за один раз значительный объем текста, например. Самая новая модель Kimi, Kimi K3, поддерживает уже миллион токенов, как и самые передовые американские модели OpenAI и Anthropic, что значительно расширяет функционал нейросети, делая ее пригодной для выполнения масштабных многовекторных задач.

Кто создал Кimi?

Компания Moonshot AI, которая занимается разработкой Kimi, была основана в 2023 году в пекинском Университете Цинхуа 30-летним Яном Чжиленем. Практически сразу компания, которая сегодня оценивается в $3,3 млрд, вошла в ”Шестерку Тигров” (туда также входит DeepSeek) китайской ИИ-индустрии. Поддерживают и финансируют Moonshot AI такие технологические гиганты как Alibaba и Тencent. Ян Чжилень, получивший докторскую степень в американском Университете Карнеги-Меллона, некоторое время работал в американских технологических компаниях-гигантах, в том числе в Google, его также приглашала на работу Apple, однако он решил вернуться в Китай, чтобы создать собственный старт-ап.

Что умеет нейросеть Kimi?

Нейросеть Kimi обеспечивает целое рабочее пространство на базе искусственного интеллекта. С ее помощью можно:

создавать слайд-шоу (Kimi Slides) по промпту для бизнес-проектов, докладов и лекций;

создавать веб-сайты и приложения по текстовому и визуальному промпту;

писать, редактировать и анализировать отчеты, контракты, а также всевозможный контент;

осуществлять глубокий поиск для самых разных задач - от финансовой аналитики до рецензирования литературных произведений;

создавать сложные проекты и автоматизировать процессы;

разрабатывать программное обеспечение.

Две модели Kimi, Кimi K2.6 и Kimi K3 работают в режиме долговременного кодинга (long-horizon coding), что позволяет справляться со сложными объемными задачами продолжительностью более 12 часов.

Еще одна особенность Kimi - это рой агентов (agent swarm). Рой агентов обеспечивает работу сразу нескольких ИИ-агентов для решения комплексных задач.

Количество параметров, на которых работает Kimi K3, представленная 17 июля 2026 года, составляет 2,8 трлн. Для нейросети параметры - аналог синапсов (мест соединения) нейронов мозга, за счет которых обеспечивается мышление. По состоянию на середину июля 2026 года, китайская Kimi по этому показателю значительно обходит передовые американские нейросети с закрытым кодом.

Kimi платная или бесплатная?

Модель Kimi есть как в платной, так и в бесплатной версии. Для пользователей стоимость Kimi чат-бота без ограничений варьируется от $19 до $99 в месяц, корпоративные возможности с самыми большими квотами обойдутся в $199 в месяц. Для разработчиков стоимость API Kimi (интерфейса нейросети) составляет для Kimi 3 (самой последней модели) $3 за миллион входящих токенов и $15 - за миллион исходящих токенов. Это на порядок ниже, чем стоимость таких американских аналогов, как Claude и Qwen, в частности, однако дороже, чем ChatGPT 5.5.

Kimi - самая лучшая нейросеть в мире?

Сказать, что Kimi - самая лучшая нейросеть в мире, нельзя. Во-первых, официальный релиз последней версии K3 состоится только 27 июля, а во-вторых, рынок по-прежнему держат американские гиганты. Однако на сегодняшний день Kimi уже самая большая нейросеть с открытом кодом доступа, которую без ограничений может использовать кто угодно - от начинающих пользователей до профессиональных разработчиков. И она действительно конкурент для ChatGPT и Claude, созданный, несмотря на ограниченный доступ китайских разработчиков к американским чипам Nvidia.

Китайский ИИ обгоняет американский?

Китайский прогресс с нейросетями вызывает большие опасения у инвесторов: если китайцам удается создавать ИИ-модели на открытом коде, которые способны конкурировать с лучшими системами Кремниевой долины за десятки миллиардов долларов, не исключено, что колоссальные траты на дата-центры не оправданы. Последние полтора года китайские технологические компании раз за разом выпускают продукты, мало в чем уступающие американским, но при этом требующее гораздо меньших вычислительных ресурсов. Именно поэтому в последнее время китайские ИИ-лоукостеры становятся все популярнее среди обычных пользователей и разработчиков: результат они демонстрируют практически такой же, а стоят в разы дешевле.

Эксперты отрасли уверены, что разрыв между китайскими и американскими нейросетями все меньше, и всего через полгода компаниями из Поднебесной, скорее всего, удастся перегнать конкурентов из США. Еще важнее тот факт, что американские системы полагаются на мощь доступных процессоров, в то время как китайские делают акцент на инновации при ограниченных ресурсах.