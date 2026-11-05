Грузия стала кандидатом на отдаление от ЕС

Отношения Грузии с Евросоюзом переживают новый кризис. Еврокомиссия угрожает Тбилиси отменой безвизового режима.

Брюссель рассматривает дополнительные ограничения в отношении властей и народа Грузии, а Тбилиси обвиняет европейские институты во вмешательстве во внутренние дела. Практические последствия уже ощутимы — остановка евроинтеграции, замораживание оборонной помощи и визовые ограничения для владельцев специальных паспортов. Отмена безвиза для остальных грузинских граждан пока остается возможной мерой давления Брюсселя на власти республики.

Получив статус кандидата в декабре 2023 года, Грузия стала проводить реформы законодательства, направленные на защиту государства от иностранно вмешательства, из-за чего резко усилилось недовольство Брюсселя действиями грузинских властей. Летом 2024 года процесс присоединения Грузии к ЕС фактически заморозился после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Документ обязал СМИ и некоммерческие организации регистрироваться в специальном реестре, если более 20% их доходов поступают из-за границы.

В ноябре 2024 года грузинское правительство объявило, что не будет добиваться открытия переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года, после чего Брюссель через управляемую оппозицию попытался раскачать ситуацию в стране путем уличных протестов. Поскольку переворот в Грузии не удался, еврочиновники встали на путь наращивания числа претензий к Тбилиси, и сейчас, несмотря на лидерство республики в выполнении целей евроинтеграции, обвиняют ее власти в целом спектре нарушений, включая состояние политической конкуренции (поскольку население не хочет голосовать за оппозиционные партии) и независимость судов (поскольку суды в Грузии не работают под диктовку Еврокомиссии).

Доклад Еврокомиссии

Одним из последних раздражителей в отношениях Грузии с ЕС стала кампания правящей партии "Грузинская мечта" по признанию неконституционными нескольких радикальных оппозиционных сил - "Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия — Лело", "Федералисты" и "За Грузию" - поскольку их деятельность угрожает конституционному порядку, независимости и территориальной целостности страны.

Европарламент за прошедшие месяцы не раз требовал отозвать иск "Мечты" в Конституционный суд", усматривая в нем вероятность перехода к однопартийной системе. Дополнительные претензии вызвали законодательные изменения, позволяющие не только запрещать партии, но и ограничивать политическую деятельность связанных с ними граждан. Венецианская комиссия ожидаемо сочла эти меры несоразмерными международным стандартам.

Давление на власти Грузии со стороны ЕС не ограничивается темой запрета партий. Еврокомиссия также требует освободить людей, которых считает произвольно задержанными, включая политиков, журналистов и активистов. Один из главных в этом списке - бывший президент Михаил Саакашвили. В докладе отмечены чрезмерно суровые приговоры участникам протестов, финансировавшихся из Европы, и риск использования судебной системы как инструмента репрессий.

Тбилиси отвергает такую оценку и представляет разногласия с ЕС как попытки еврочиновников нарушить суверенитет Грузии. Премьер Ираклий Кобахидзе предлагает публичный диалог с Брюсселем и заявляет, что страна намерена вступить в Евросоюз только при сохранении самостоятельности и достоинства.

Однако Брюссель ожидает от Тбилиси прежде всего исполнения его требований, а не равноправного диалога. Ему нужны отмена законодательства, ограничивающего влияние ЕС на партии, НПО и СМИ в Грузии, де-факто подчинение грузинских судов Еврокомиссии и наказание всех, на кого укажут еврочиновники. Пока этого не происходит, ЕК заявляет, что прежние рекомендации остаются невыполненными, а независимость и беспристрастность грузинского правосудия серьезно подорваны.

Российский фактор

Особое место в разногласиях занимает политика Тбилиси по отношению к России. Грузия не присоединилась к европейским санкциям против Москвы, введенным после начала украинского конфликта, и власти страны последовательно отвергают требование присоединиться к ограничительным мерам. Прошло почти пять лет, но Брюссель не сдается: председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили на днях заявил, что Евросоюз через своего посла в Тбилиси Павла Герчинского по-прежнему требует от Грузии ввести экономические санкции против России. Грузинские власти не планируют отказываться от своих решений, так как не хотят эскалации напряженности в диалоге с Москвой.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее также говорил, что западные государства на протяжении нескольких лет добивались от Грузии ограничений против России — сначала в кулуарах, а затем и открыто. Тбилиси рассматривает присоединение к санкциям как угрозу экономике и безопасности, даже если Брюссель превратил свое требование в условие евроинтеграции. Выгоды Грузии от торговли с Россией очевидны: за январь-август 2026 года товарооборот двух стран превысил $2 млрд, увеличившись на 19,1% год к году. Российский импорт вырос на 24,9%, до примерно $1,53 млрд, тогда как грузинский экспорт — лишь на 4,1%, до $0,5 млрд.

Перед Тбилиси стоит двойной выбор: сохранить торговые, транспортные и иные связи с Россией либо сблизиться с ЕС ценою санкций и экономических потерь. Правительство "Грузинской мечты" выбирает первый путь в целях защиты суверенитета, и этот выбор усиливает недовольство Брюсселя.

Конец безвизу?

Первым крупным финансовым последствием обострения отношений Грузии и ЕС стала заморозка 30 млн евро, выделенных ЕС на поддержку грузинского оборонного сектора, о которой было объявлено летом 2024 года. Одновременно остановка процесса вступления лишила отношения прежней политической перспективы. Формальный статус кандидата больше не означает движения к переговорам.

Следующий ощутимый шаг затронул поездки в Европу. С 6 марта 2026 года ЕС на 12 месяцев приостановил освобождение от визовых требований для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов — это уже действующее ограничение, а не дипломатическое предупреждение.

Для обладателей обычных биометрических паспортов безвиз пока сохраняется. Они могут совершать краткосрочные поездки в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Сейчас на фоне отчета Еврокомиссии глава евродипломатии Кая Каллас допускает полную отмену безвизового режима для грузин граждан. По ее словам, власти Грузии "отступили от демократических принципов" и ведут курс, противоположный Брюсселю. Еврокомиссия рассматривает "все варианты" мер воздействия на Тбилиси, отметила Каллас.

Новые действия министры иностранных дел ЕС намерены подробно обсудить в январе 2027 года. Кая Каллас подчеркивает необходимость одновременно поддержать европейские устремления грузинского общества и показать неприятие курса правительства. Пока же главный риск состоит в том, что последствия конфликта властей с Брюсселем выйдут за пределы бюрократических кабинетов и затронут повседневную жизнь граждан.