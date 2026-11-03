Чего Грузия и Евросоюз ждут друг от друга?

МИД Грузии назвал отчет Еврокомиссии по расширению нападками на демократию в стране и намерен предоставить сои комментарии по нему, поскольку документ сужает пространство для конструктивного взаимодействия и диалога.

Министерство иностранных дел Грузии выступило с резким заявлением в отношении озвученного накануне отчета Еврокомиссии об усилиях Грузии в направлении членства в ЕС, назвав его дезинформационным.

В документе отмечено: Грузия на сегодняшний день лишь номинальный кандидат на вступление в Евросоюз, поскольку правящая партия страны продолжает подрывать этот путь ее развития. Еврокомиссия считает, что власти Грузии игнорируют те девять шагов, которые рекомендованы Комиссией для получения статуса кандидата, передает Sputnik Грузия.

"Вызывает тревогу тот факт, что доклад Еврокомиссии, содержащий фактические неточности и ошибочные оценки, способствует усилению антигрузинских нарративов, что, в свою очередь, сужает пространство для конструктивного взаимодействия и диалога между ЕС и Грузией"

- заявление МИД Грузии

В то же время в грузинском внешнеполитическом ведомстве напомнили: с июня 2024 года власти Евросоюза под предлогом приостановления диалога с грузинской стороной не провели ни одной из предусмотренных Соглашением об ассоциации встреч на любом уровне, поэтому Европейская комиссия не в состоянии объективно оценивать прогресс евроинтеграции Грузии.

ЕС не нужна демократия в Грузии

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что на деле Еврокомиссия давно уже не ждет от Тбилиси ничего, кроме добровольной передачи власти правящей партией "Грузинская мечта" контролируемой из Брюсселя оппозиции.

"Очередной доклад, который написали еврочиновники по Грузии, и сопровождающие его заявления – это продолжение абсолютной неадекватности Брюсселя по отношению к Тбилиси, которую они проповедуют в надежде или как-то дотянуть до следующих парламентских выборов в Грузии, или просто не упасть лицом в грязь (чем для них будет признание, что республикой управляет демократически избранное и полностью легитимное руководство)", - прежде всего сказал он.

"Запросы об отмене неугодных ЕК законов и многом другом, что указано в докладе, мягко говоря, нереализуемы. По сути, в докладе сказано, что "Грузинская мечта" должна сдать власть, уйти с политической сцены республики и позволить Брюсселю извне управлять страной через нынешнюю оппозицию. Аналогично, требование, чтобы все грузинские судьи прошли одобрение международных – то есть европейских – экспертов, означает, что Брюссель хотел бы напрямую управлять судебной системой Грузии. Это тяжело себе представить при любом правительстве, отстаивающем суверенитет государства", - отметил Арчил Сихарулидзе.

Как реагируют в Тбилиси?

Политолог обратил внимание, что власти Грузии в действительности очень мягко подходят к антигрузинской политике Еврокомиссии, поскольку ограничиваются лишь критикой докладов и заявлений еврочиновников. "Главный признак, что Тбилиси сохраняет план евроинтеграции – то, что наши власти по-прежнему слушают весь этот бред и до сих пор не выдворили посла ЕС Павела Герчинского, целенаправленно делающего пафосные выступления против суверенитета Грузии", - пояснил он.

"Также наши власти не оставляют попыток донести до европейцев, как обстоят дела в отношениях Грузии с ЕС на самом деле, ведь они зачастую этого не понимают. Им необходимо объяснять, что желание большей части населения Грузии вступить в Европейский союз вовсе не означает, что у наших граждан есть потребность быть управляемыми из Брюсселя. Уж тем более в Грузии нет запроса на то, чтобы представители Брюсселя говорили с грузинскими гражданами свысока, грозя им пальчиком за неугодные еврочиновникам результаты парламентских выборов", - сообщил Арчил Сихарулидзе.

Скрытое приглашение к диалогу

Политолог Николоз Бицадзе, в свою очередь, заявил, что даже в открыто антигрузинском докладе Еврокомиссии есть предложение о переговорах. "Брюссель ждет от Тбилиси решительных шагов которые послужат демонстрацией внешнеполитической ориентации Грузии. Прежде в ЕС хотели отложить диалог с "Грузинской мечтой" до прихода к власти более сговорчивой силы, которая будет проявлять больше симпатий к Брюсселю. Но так как их попытки приблизить такую силу к власти провалились и им еще долгое время придется иметь дело с "Грузинской мечтой", они хотят пригласить ее к новому диалогу, хотя и не скрывая своего отношения к правящей партии", - сказал он.

"Евросоюз не хотел бы полностью отрезать от себя Грузию, ведь в работе с республикой еврочиновники проделали большой путь. Поэтому они ждут, что, возможно, в новом диалоге удастся склонить "Грузинскую мечту" к уступкам в пользу ЕС. А взамен Брюссель мог бы предложить менее радикальную и агрессивную риторику против властей республики", - добавил Николоз Бицадзе.

Грузия стремится к суверенитету без изоляционизма

Эксперт подчеркнул, что Тбилиси также ни в коем случае не хочет разрывать отношения с Евросоюзом. "Грузия старается демонстрировать, что она не является и не хочет быть открытым противником для кого бы то ни было. В последнее время власти стали чаще взаимодействовать с иностранными СМИ и выходить на новые аудитории. В качестве примеров можно привести интервью мэра Тбилиси Кахи Каладзе на русском, интервью премьер-министра Ираклий Кобахидзе для Евроньюс и назначение Георгия Зурабашвили спецпредставителем премьер-министра по вопросам отношений с Россией. Все это показывает, что Грузия не стремится вести политику изоляционизма, а наоборот, хочет быть активным участником международных отношений и потому пытается донести логику своих политических решений до широкой аудитории, которая судит о Грузии по поверхностным нарративам", - пояснил он.

"Что касается Брюсселя, то в том же интервью для Евроньюс премьер-министр отметил, что Грузия всегда придерживалась желания быть частью ЕС и лучше всех кандидатов выполняла задачи ЕС. Проблема была с другой стороны: Тбилиси все чаще встречал враждебность со стороны Брюсселя и игнорирование национальных интересов республики, даже вопросов ее безопасности. Скорее ЕС отверг кандидатуру Грузии, и только после этого власти Грузии заморозили вопрос вступления в Евросоюз. Тем не менее, Тбилиси подчеркивает, что все это – не окончательно, нужно достичь взаимопонимания, для чего необходимо изменение риторики со стороны Брюсселя. При этом, чем увереннее Грузия чувствует себя вне политических и экономических союзов, тем сложнее будет вернуть эти отношения на нормальные рельсы", - заключил Николоз Бицадзе.

Напомним, ранее мы писали о том, что Еврокомиссия в своем докладе о процессе расширения ЕС рекомендовала грузинским властям "отменить законы, ограничивающие основные права и свободы граждан", назвав подорванной "независимость и беспристрастность судебной системы в Грузии", которая, якобы, используется в качестве инструмента ограничений.

Также Евросоюз поставил под сомнение добропорядочность назначаемых на пост судей, призвав проверять их независимыми зарубежными экспертами, однако отметил: несмотря на то, что в Грузии наблюдается серьезное отступление от демократических принципов, Брюссель открыт к евроинтеграции Тбилиси, если грузинские власти поменяют свой курс.