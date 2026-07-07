Израиль уступит преимущество на Ближнем Востоке?

Самая сильная армия Ближнего Востока вот-вот уступит второй самой сильной армии в регионе: Израиль и Турция оказались на передовом крае интриг Дональда Трампа, превратившего саммит НАТО в Анкаре в едва ли не более популярное мероприятие, чем Чемпионат мира по футболу, проходящий в Северной Америке.

Американский президент пообещал подумать над тем, чтобы вернуть Турцию в программу F-35 и даже разрешить продажу передовых американских истребителей Анкаре. Для Тель-Авива это означает утрату Качественного военного преимущества, которое определяло силу израильской армии на Ближнем Востоке в течение последних 60 лет. Что такое Качественное военное преимущество Израиля, так ли сильно соперничество между Анкарой и Тель-Авивом и насколько США готовы сменить приоритеты на Ближнем Востоке?

Почему Израиль и США союзники?

Израиль и США союзники со времен холодной войны. Для Америки Тель-Авив стал сперва оплотом борьбы с влиянием Советского Союза на Ближнем Востоке, на смену которому пришел другой враг, Исламская Республика Иран. Израиль для США - главный союзник и стратегический партнер в регионе, и в основе их отношений стратегическая парадигма под названием Качественное военное преимущество.

Самая сильная армия Ближнего Востока

Чтобы союзник США на Ближнем Востоке был по-настоящему силен, при этом будучи относительно небольшим государством (в 1960х годах население Израиля было всего 2,5 млн человек), важно было обеспечить ему технологическое военное преимущество. У Вашингтона была такая возможность, благодаря развитию собственного ВПК в 1950-1960-е годы в рамках продолжавшейся холодной войны с СССР. Впервые концепция Качественного военного преимущества Израиля на Ближнем Востоке появилась после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года, именно тогда Штаты разглядели в еврейском государстве своего потенциально главного союзника в регионе.

Первая существенная сделка была заключена уже через год: в 1968 году Америка продала Израилю 50 своих передовых истребителей-перехватчиков F-4 Phantom.

Во время войны Судного дня 1973 года поставки американских вооружений для израильской армии выросли в разы.

Генри Киссинджер, госсекретарь США в 1973-1977 годы, во многом определивший стратегический союз Вашингтона и Тель-Авива, был инициатором ежегодной многомиллионной военной поддержки Израиля, в рамках которой ближневосточное государство стало обеспечиваться передовыми системами вооружения, гарантирующими качественное превосходство израильской армии в регионе.

В чем суть Качественного военного превосходства Израиля?

Формулировка ”Качественное военное превосходство Израиля” появилась в 1980е годы, когда президентом США был Рональд Рейган. Он первым использовал эти три слова, чтобы описать американскую политику в отношении ближневосточного партнера. В основе доктрины израильского военного преимущества два пункта:

Вашингтон ежегодно выделяет на военную помощь Израилю миллиарды долларов, которые Израиль тратит на приобретение американских передовых систем;

США не имеют права продавать такие же по качеству системы вооружений другим странам региона Ближний Восток.

Всего два пункта стратегического партнерства определили в целом уязвимый с точки зрения количества населения и географического положения Израиль, как самое сильное государство Ближнего Востока.

В 2008 году императив Качественного военного превосходства Израиля был закреплен в США на законодательном уровне: формулировка закона запрещает Вашингтону экспорт ближневосточным странам вооружений, которые превосходят по качеству те, что есть у Израиля. С 2013 года Закон предусматривает формальную проверку военного превосходства еврейского государства в регионе каждые два года.

Сколько США тратят на Израиль?

С момента образования Государства Израиль США в рамках военной помощи предоставили Тель-Авиву $240 млрд. Израиль - главный получатель финансовой помощи Вашингтона по сей день. В настоящий момент минимальный ежегодный размер военной помощи Израилю в рамках соглашения, подписанного в 2019 году при администрации Барака Обамы, составляет $3,8 млрд до 2029 года.

Что сегодня обеспечивает Качественное военное преимущество Израиля?

Сегодня Качественное военное преимущество Израиля в регионе обеспечивается, в первую очередь, американскими противоракетными системами и истребителями F-15 и F-35. Именно последние, F-35 американской компании Lockheed Martin, сегодня оказались в центре внимания, угрожая пошатнуть статус как никогда воинственного в последние годы Израиля. В 2018 году Израиль стал первой из 20 стран, у которых есть F-35 в разных модификациях, кто использовал истребитель в военных целях - для нанесения авиаударов по Ливану. С тех пор израильские F-35 участвовали в операциях против Ирана, Сирии, Йемена, Катара и Газы.

Израиль, Турция и F-35

В 2002 году Турция стала одной из стран-участниц программы F-35, которая предусматривает как приобретение американских истребителей, так и участие в разных этапах их производства. К 2015 году Турция заказала 6 F-35, обучение на которых турецкие пилоты начали проходить на американской базе в Аризоне в 2018 году.

Однако в 2019 году Турция была выведена из программы F-35 из-за приобретения российских систем ПРО С-400 в рамках указа Трампа, который также ввел против страны санкции. 7 июля 2026 года на саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил, что санкции будут сняты, а продажа истребителей для Турецкой Республики, возможно, возобновится. Спустя несколько часов после заявления Трампа Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, сообщил, что Турция не союзник США, а Эрдоган угрожает уничтожить государство Израиль, поэтому продавать ей самые передовые американские истребители нецелесообразно и даже чревато региональной нестабильностью.

Израиль боится Турцию?

У Турции вторая самая сильная армия на Ближнем Востоке после Израиля. Численность турецкой армии в три раза больше, чем израильской, однако она уступает с точки зрения технологий: авиации, средств радиоэлектронной борьбы и систем противоракетной обороны. Сегодня у Израиля армия сильнее, чем у Турции, однако с приобретением передовых F-35 баланс сил может измениться не в пользу Тель-Авива. Это чревато, учитывая непростые отношения между странами, а также региональную конкуренцию двух государств. Израиль боится утратить свое военное преимущество, а Турция готова попробовать себя в роли главной региональной силы.

США меняют союзника?

По состоянию на 2026 год Израиль по-прежнему главный союзник США, а Трамп считается одним из самых произраильски настроенных президентов за всю историю страны. При этом он остается довольно непредсказуемым в своих рассуждениях, заявлениях и решениях. Тот факт, что сегодня Дональд Трамп называет Турцию одним из важнейших союзников США, не означает, что его мнение не изменится через неделю или месяц. Американский президент может снять санкции с Турецкой Республики в единоличном порядке, однако для того, чтобы начать продавать стране F-35, ему необходимо согласие Конгресса, получить которое будет сложно, учитывая, сколько сторонников Израиля в нем представлено. Маловероятно, что до конца президентского срока Дональда Трампа, который истекает через два года, Израиль потеряет свое Качественное военное преимущество, а Турция станет главным союзником США и основной военной силой на Ближнем Востоке.