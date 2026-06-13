Вывоз нефти из Ормузского пролива 60 дней будет бесплатным

По сообщениям СМИ, власти Ирана планируют восстановить плату за проход судов через Ормузский пролив после завершения 60-дневного периода в рамках нового соглашения с США - а пока что они будут выходить из Персидского залива в открытое море бесплатно.

В Иране намерены временно прекратить взимать плату за транзит судов в Ормузском проливе на 60 дней, пока будут идти интенсивные переговоры с США. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.

По истечении 60-дневного периода Иран восстановит платный проход через Ормузский пролив, чтобы получать прибыль за счет предоставления услуг в сфере безопасности, судоходства и страхования.

Издание подчеркивает, что США согласились с введением платного прохода. При этом точное время начала действия сборов не уточняется.

По данным агентства, из текста меморандума следует, что судоходство в Ормузском проливе будет регулироваться совместно Ираном и Оманом.

Работа над двусторонним документом полностью завершена, о чем накануне сообщили американский лидер Дональд Трамп и замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади. Официальное подписание соглашения назначено на 19 июня в Швейцарии. Как уточнил руководитель иранского МИД, эта сделка гарантирует срочную остановку всех боевых столкновений, включая ливанский фронт.

Завершен ли энергетический кризис?

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал оптимистический сценарий развития событий на мировом нефтяном рынке, при котором ни США, ни Иран не нарушают достигнутых договоренностей и Ормузский пролив остается открытым.

"Свободный проход через Ормузский пролив обеспечивает выход в открытое море заполненных нефтью танкеров, которые оказались в Персидском заливе в феврале и не имели возможность оттуда выйти за время иранского конфликта. Также это гарантирует танкерам, которые ждут в районе Оманского залива и не только, возможность зайти в Персидский залив и загрузиться нефтью или нефтепродуктами, которые производятся в этом регионе. С одной стороны, открытие Ормузского пролива решает часть накопившихся за 3,5 месяца проблем в довольно короткий промежуток времени: танкеры дойдут до покупателей и некоторая доля существующего дефицита будет снята", - прежде всего сказал он.

"С другой стороны, есть проблема сроков доставки. Все оставшиеся в Персидском заливе суда не смогут пройти через Ормузский пролив одномоментно, а после выхода в открытое море они не в тот же день дойдут до покупателей, и еще какое-то время займет выгрузка нефти в порту. Между тем суммарный объем нефти, недополученной рынком за время блокады Ормузского пролива, превысил 1 млрд баррелей. Даже по самым оптимистичным оценкам на застрявших в Персидском заливе танкерах нет таких объемов. Следовательно, дефицит не будет восполнен в ближайшее время на 100%", - обратил внимание Александр Фролов.

"То же самое касается и нефтедобычи, которую странам Персидского залива пришлось снижать из-за блокады Ормуза после заполнения всех своих нефтехранилищ. По существующим оценкам, восстановление добычи в масштабе 70% от тех показателей, на которые добыча сократилась за время конфликта, займет 3 месяца, а оставшиеся 30% будут восстанавливать еще примерно 3 месяца. Это означает, что полноценное восстановление добычи может занять порядка полугода – до декабря, и это, опять же, при условии, что конфликт ни в каком виде не возобновится и новых препятствий для экспорта нефти из Персидского залива по морю не будет создано", - подчеркнул экономист.

"Сейчас мы находимся в сезоне высокого спроса на нефть и нефтепродукты – летом они потребляются больше, чем в остальные времена года. Но предложение нефти все еще ограничено, и полноценно восстановить импорт странам-потребителям здесь и сейчас попросту невозможно. Если сроки прихода танкеров составляют от двух до четырех недель, то только в июле – а то и в августе – первые уже заполненные танкеры дойдут до покупателей, чтобы компенсировать часть дефицита. На круги своя мировой рынок способен вернуться лишь к концу года, и этот полугодовой срок восстановления является довольно долгим с точки зрения рынка. Поэтому, на мой взгляд, текущая реакция трейдеров на предварительное соглашение США с Ираном излишне оптимистична и не учитывает технических ограничений", - сообщил Александр Фролов.

"Важно разделять две сущности нефтяных цен. Одна сущность — это биржевые котировки нефтяных фьючерсов, на которые влияют спекулятивные факторы, в том числе новостная повестка. Трамп объявил, что сделка с Ираном близка – значит, нефти будет много, фьючерсы дешевеют; Иран объявил, что сделка под вопросом – значит, дефицит нефти сохранится, фьючерсы растут. Физическое наличие нефти не изменилось, но сменились ожидания. Сейчас новостная повестка предполагает, что будет достаточно нефти, поэтому августовские фьючерсы падают. Но есть вторая сущность: себестоимость нефти с точки зрения затрат на ее производство, геологоразведку и восполнение запасов. В себестоимости нефти нужно учитывать не только стоимость извлечения барреля из недр, но и стоимость того, чтобы вместо него найти и поставить на баланс новый баррель", - отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

"В этом плане цена нефти должна находиться в диапазоне где-то $80-100 за баррель, чтобы обеспечивать стабильную работу отрасли. Если цены уйдут ниже $80 за баррель, отрасль будет недофинансирована и ее впереди будут ожидать новые кризисы. На ожиданиях позитивного развития событий на Ближнем Востоке нефть действительно может подешеветь ниже этого порога, причем трейдеры не будут этим обеспокоены, поскольку задачи развития нефтяной промышленности их не касаются. В связи с чем предпосылок для продолжения энергетического кризиса все еще очень много, притом не только в нефтяном, но и в газовом секторе", - заключил Александр Фролов.