Иран отказался от ядерных требований США

Тегеран не принял требования, выдвинутые Соединенными Штатами на переговорах в Женеве, пишут СМИ. Руководство страны заявило, что обогащение урана продолжится.

Иран не согласился с требованиями США, которые были выдвинуты американской стороной на переговорах в Женеве, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Согласно публикации, американцы потребовали ликвидировать три иранских ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также передать во владение США все запасы обогащенного урана.

Тем не менее, в Тегеране призвали не доверять изданию, и глава информационного совета правительства Эльяс Хазрати заявил о том, что информация, изложенная в материалах американских СМИ, "не соответствует реальности переговоров".

"Обогащение будет продолжаться по мере необходимости, и ничего не будет вывезено из Ирана"

– Эльяс Хазрати

Он отметил, что стороны рассматривают и другие варианты. По его словам, главной целью Ирана является снятие санкций.

Также итоги переговоров в Женеве прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве страны. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что Тегеран и Вашингтон достигли "хорошего прогресса" и в настоящее время обсуждают содержание будущего соглашения по ядерному досье.

Как отметил Аракчи, новый раунд ирано-американских переговоров состоится в течение следующей недели.

Почему Иран ведет жесткую линию в диалоге с США?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил отказ Ирана от выполнения американских требований политической неприемлемостью запросов США к иранской ядерной программе.

"Иран попросту не хочет, чтобы переговоры по новой ядерной сделке закончились его капитуляцией. Все требования США являются серьезным ударом по Ирану с точки зрения его самостоятельности – и обнуление ядерной программы, и вывоз обогащенного урана, и ликвидация ракет с дальностью свыше 300-500 км, и прекращение финансовой и военной помощи группировкам "Оси сопротивления". Накануне Вашингтон немного изменил свои условия, предложив Тегерану ликвидировать три ядерных центра в Натанзе, Фордо и Исфахане, которые попали под американские бомбардировки в 12-дневную войну, и передать США весь иранский обогащенный уран – но суть осталась столь же неприемлемой для Исламской Республики", – прежде всего сказал он.

"Такие действия не совпадают с основным направлением политики современного Ирана. При этом у Тегерана есть уверенность, что в случае удара по иранским целям Исламская Республика устоит и продемонстрирует жизнеспособность – в таком случае ИРИ незачем соглашаться на столь серьезные требования со стороны США. Если же Тегеран согласится на тяжелые американские условия, он де-факто капитулирует в противостоянии с Вашингтоном, что может привести к масштабным внутренним подвижкам, судьба Исламской Республики окажется в большей степени под вопросом, чем в случае прямого военного конфликта. То есть для Ирана сейчас выгоднее получить удары США и Израиля, чем согласиться на невыгодные предложения по ядерной сделке", – подчеркнул Владимир Сажин.

"Что касается заявлений о значительном прогрессе на переговорах, о чем говорят обе стороны, то это, на мой взгляд, только дипломатические игры для внутренних аудиторий, а в действительности прогресса в разработке новой ядерной сделки нет. Есть явная подготовка обеих сторон к боевым действиям. Сегодня пришли сообщения, что военное руководство США представило президенту Дональду Трампу различные готовые варианты военной операции против Ирана. Как я понимаю, в ближайшее времени Трамп должен выбрать что-то из представленного. Установленные им самим сроки ультиматума истекают в начале марта. Не исключено, что именно в начале марта США ударят по Ирану", – ожидает востоковед.

"Вполне вероятна схема, когда первым нанесет удары по Ирану Израиль, а США поначалу останутся в стороне. Совершенно ясно, что Иран обязательно ответит на удар Израиля и запустит ракеты по израильским целям, а это станет легитимным основанием для США начать атаковать Иран, чтобы защитить своего главного союзника на Ближнем Востоке. Вся критика Трампа в отношении Ирана теснейшим образом сейчас связана с выборами в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Буквально в ближайшее время начнется предвыборная кампания. Республиканцы чувствуют себя довольно неуверенно, поэтому любой шаг в ту или в другую сторону по Ирану может негативно для партии Трампа отразиться на результатах выборов. Поэтому Трамп сейчас очень осторожен и пытается найти лучший вариант с точки зрения собственных политических перспектив. Но предсказать его конечное решение сейчас крайне сложно", – заключил Владимир Сажин.