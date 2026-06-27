Катар разблокирует $6 млрд замороженных активов Ирана

Тегеран и Доха достигли договоренности о возврате Ирану $6 млрд из заблокированных финансовых средств, общая сумма которых на катарских счетах составляет $12 млрд

Иран и Катар договорились о разблокировке $6 млрд из общей суммы в $12 млрд иранских активов, находящихся в эмирате. Об этом сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Он отметил, что первая половина иранских средств уже готовится к поступлению в республику, тогда как над возвращением оставшейся части суммы профильные специалисты продолжают вести необходимую работу.

"В соответствии с реализованной программой, $6 из $12 млрд иранских средств в Катаре будут разблокированы и поступят в страну. Что касается возврата оставшихся средств, то в настоящий момент над этим идет работа"

- Масуд Пезешкиан

На фоне возвращения заблокированных финансовых средств правительство Ирана продолжает реализацию программ по восстановлению экономики и поддержке населения, включая увеличение финансирования продовольственных субсидий.

Отметим, газета The Wall Street Journal сообщала, что США совместно с Катаром работают над механизмом использования Ираном части замороженных средств для приобретения гуманитарных товаров. Издание подчеркивало, что сначала Тегеран получит доступ к хранящимся в эмирате $6 млрд.

Почему первые деньги Иран получит от Катара?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил причины, по которым Ирану удалось именно от Катара добиться исполнения пункта меморандума о взаимопонимании по разморозке заблокированных иранских активов.

"Между Дохой и Тегераном в XXI веке сложились особые партнерские отношения (как и между Тегераном и эмиратом Дубай в составе ОАЭ), поэтому это действительно логично, что именно дружественный Ирану Катар первым будет разблокировать замороженные иранские средства. Кроме того, Катар является одним из трех государств в Персидском заливе, которые имеют все шансы минимизировать ущерб от иранского конфликта. Речь, конечно, не идет о безвозвратных потерях, но кумулятивного эффекта последствий военных действий, в том числе иранских ударов, Катар способен избежать", - сказал Турал Керимов.

Каковы первоочередные расходы Ирана?

Также востоковед назвал те сферы в жизни Ирана, которые будут в первую очередь профинансированы за счет размораживаемых в Катаре активов. "У Ирана сейчас острый дефицит валютной наличности, и государству нужно прежде всего покрывать те статьи бюджетных расходов, которые требуют безотлагательно финансирования: социальные нужды, зарплаты бюджетникам и пенсии, обеспечение населения продовольствием и предметами первой необходимости, поддержание льгот и субсидий на ключевые номенклатуры товаров народного потребления, включая топливо и электричество. Эти деньги помогут в какой-то мере стабилизировать инфляцию и сдержать роста цен. Также нельзя забывать о расходах на обеспечение безопасности Исламской Республики", - отметил он.

"При этом $6 млрд – это все же небольшая сумма в масштабах иранской экономики и обязательств государства. Иран начал активно поставлять нефть на международные рынки, порядка 30 млн баррелей уже экспортировано, это более $2 млрд в текущих ценах, что позволяет Исламской Республике получать значительные ресурсы, которые ей сейчас крайне необходимы. Размораживаемые в Катаре $6 млрд — это, по сути, только начало, поскольку Тегеран требует разблокирования всех своих замороженных средств в рамках текущих переговоров с США, то есть речь идет о средствах в 16,5 раз больше катарской суммы. А кроме возврата средств, которые принадлежат Ирану и были заблокированы в результате американских и международных санкций, есть же еще требования репараций от США в размере около $300 млрд на восстановление понесенного ущерба", - обратил внимание советник "Россия сегодня".

Эксперт выразил уверенность в том, что Иран продолжит настаивать на получении всех своих средств и репараций, и разморозка $6 млрд в Катаре только укрепит его решимость. "На позицию Ирана мало что сейчас может повлиять. Она была давно продекларирована, она является последовательной, логичной, и обоснованной. Первую разморозку своих средств в Катаре Иран может просто записать себе в плюс, получив подтверждение, что его требования действительно справедливые и их начали выполнять. Это даст ему дополнительное основание отстаивать выполнение всех прочих требований в полном объеме", - подчеркнул Турал Керимов.

Выгоды Персидского залива

Востоковед сообщил, что в выигрышной ситуации от начала выполнения меморандума о взаимопонимании между Ираном и США помимо Катара оказываются Ирак и Саудовская Аравия. "Ирак причислен Ираном к категории дружественных государств, которые не попадают под новые иранские правила прохода через Ормузский пролив. 90% бюджета Ирака — это доходы от продажи нефти на международные рынки. Что интересно, все эти деньги проходят через американские компании, банки и ФРС США, тем не менее, Ираку удалось получить от Ирана дружественный статус. Практически 100% поставок нефти из Ирака ведется через Ормузский пролив, и благодаря открытию судоходства в проливе Багдад может достаточно быстро вернуться к стабильному состоянию нефтяного экспорта", - сказал он.

"Что касается Саудовской Аравии, то она за время конфликта смогла благодаря выходу в Красное море перенаправить две трети своих поставок из Персидского залива на западное побережье. Поэтому Эр-Рияд изначально старался не слишком драматизировать ситуацию с Ормузским проливом. Наблюдения за взаимодействием между Ираном и Саудовской Аравией в двустороннем и многосторонних форматах позволяют предполагать, что власти двух стран заключили негласное джентльменское соглашение: саудиты не вмешиваются в дела, связанные с Ормузским проливом (где активность проявляются ОАЭ и отчасти Оман), а Тегеран не предпринимает никаких шагов для эскалации в Баб-эль-Мандебском проливе на выходе из Красного моря. Так стороны определили для себя некий новый баланс", - заключил советник "Россия сегодня".