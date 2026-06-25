Греческое лобби планирует забрать себе "подарок" Трампа Эрдогану

В Вашингтоне вновь разгорелся спор, в центре которого — возможная продажа Турции американских реактивных двигателей GE F110‑GE‑129 для истребителя KAAN.

Слухи о новой военно-технической сделке между США и Турцией появились после того, как президент Дональд Трамп объявил, что поедет на саммит НАТО в Анкаре исключительно из уважения к Реджепу Тайипа Эрдогану. В Турцию он направится с "мешком подарков", пообещал американский лидер.

Сумма пакета по моторам, производимых General Electric для турецких истребителей KAAN превышает $700 млн, а окончательное решение, по сообщениям СМИ, может быть принято незадолго до саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля. Для Турции сделка имеет критическое значение: собственный двигатель TF‑35000 еще далек от завершения и сертификации, поэтому импортные агрегаты нужны для вывода программы KAAN на серийный уровень.

Белый дом, по всей видимости, рассматривает такой шаг как способ укрепить отношения с Турцией и сохранить ее роль ключевой опоры на южном фланге НАТО. Президент США, комментируя возможные поставки моторов и судьба Турции в программе F-35, заметил: "Думаю, да… Да, я, наверное, сделаю кое‑что, что его очень обрадует", — имея в виду президента Турции. Трамп назвал Турцию сильным партнером, что подтверждает ее важное значение в региональных процессах на Черном море, Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье.

Однако на капитолийском холме не все поддерживают щедрость 47-го президента. В авангарде оппозиции — весьма активное и эффективно действующее греческое и греко‑американское лобби, которое видит в любых усилениях турецких ВС прямую угрозу интересам Греции и Кипра. Американский эллинский институт (AHI) в своем заявлении прямо критикует Администрацию Трампа за попытки продвигать сотрудничество с Турцией "в ущерб надзору Конгресса и соблюдению закона", а также обвиняет Анкару в "незаконном захвате Республики Кипр" и регулярных нарушениях суверенитета Греции.

Лидер критиков в Палате представителей, конгрессмен Грегори Микс, усматривает в возможной сделке Трампа с Эрдоганом игнорирование процедурного контроля. "Государственный департамент даже не попытался обосновать свое решение", — заявил он, выражая недовольство поздним уведомлением и отсутствием объяснений. Такое обвинение в обходе парламентского надзора усиливает шансы превращения вопроса в предмет слушаний в Конгрессе и возможных законодательных барьеров для сделки.

Напомним, осенью 2025 года глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил, что американский Конгресс заблокировал поставки двигателей General Electric для новейшего турецкого истребителя KAAN. Решение, по словам Фидана, является "преднамеренным препятствием законному стремлению Турции обеспечить свою независимость в сфере обороны".

Против инициативы Трампа выступают и видные представители обеих партий. Республиканская конгрессвумен с греческими корнями Николь Мальотакис подчеркнула: "Пока Турцией руководит Эрдоган, который сближается с Ираном и Россией и принимает ХАМАС, Турция не должна получать наше самое передовое оружие". Демократы приводят похожие аргументы, отмечая риски для союзников в Восточном Средиземноморье и для региональной стабильности.

Российский фактор играет не последнюю роль в американо-турецком сотрудничестве в области ВПК и используется недругами Анкары в США, чтобы заблокировать любые сделки. В свое время, на первом сроке Трампа, покупка Анкарой российский ЗРК С-400 привела к санкциям, выключившим Турцию из программы создания истребителей пятого поколения F‑35. На втором сроке Трамп во время визита Эрдогана в Белый дом надел на лацкан своего пиджака значок истребителя; время от времени он намекает на возможность реанимирования участия Турции в программе F-35. Однако наличие санкций по CAATSA и сильный контроль Конгресса остаются серьезным препятствием для скорой передачи самых чувствительных технологий. Сделка по моторам не является исключением.

Сотрудничество России и Турции будет и дальше использоваться в Конгрессе как оправдание ограничений для сделки и по двигателям, и по поставкам американских истребителей. США требуют от Турции отказаться от С-400. Анкара готова, но будет ли этого достаточно? Или греческое и антитурецкое лобби найдет другие поводы? Например, сохранение поставок нефти и газа из России в Турцию. Кстати, на осенней встрече в Вашингтоне Трамп просил Эрдогана не покупать российскую нефть.

Россия - важный, но не единственный фактор сохраняющихся противоречий между Эрдоганом и Конгрессом. Последнему не нравится усиление влияния Турции в Средиземноморье. Анкара заключает договора по морским границам с Ливией и Сирией, проводит геологоразведку и мешает планам Греции, Кипра и Израиля забирать себе богатства региона. Греки и израильтяне недовольны тем, что после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года Турция стала главной силой в арабском государстве.

У греческого лобби в Конгрессе есть много инструментов, чтобы замедлить или заблокировать сделку, которую Дональд Трамп обещает привезти в Анкару на саммит НАТО: от организационной кампании в СМИ до внесения поправок в оборонные и санкционные акты, инициирования слушаний и использования бюджетных процессов. AHI прямо призывает Конгресс "воспользоваться конституционными полномочиями надзора, чтобы остановить эту продажу оборонной продукции Турции и не допустить передачи F‑35 в текущих условиях".

Греческое лобби в США последовательно использовало разные инструменты влияния в ключевые годы: еще в 2007 году через Палату представителей были внесены резолюции №620 и №627 с требованием немедленно вывести турецкие войска с Северного Кипра. В сентябре 2024 года зарегистрированный в Чикаго Греко‑американский совет лидеров направил письмо в Конгресс, в котором требовал не допускать возвращения Турции в программу F‑35 без доказательств ее приверженности интересам США и союзников. После покупки Анкарой российских ЗРК С‑400 в 2019 году активность лоббистов заметно возросла — они указывали на сотрудничество Турции с Россией и другие риски, добиваясь проверок и блокировок.

С экономической точки зрения сделка по авиационным двигателям была бы выгодна и американским производителям, и турецким экспортным амбициям: успешная интеграция американских двигателей в KAAN ускорит серийное производство и улучшит экспортный потенциал турецкого ВПК. США заработают деньги и получат новые заказы, а Турция ускорит создание KAAN и сможет поставлять заинтересованным странам, включая Саудовскую Аравию, Катар, Египет, Азербайджан, Пакистан, Индонезию и даже натовского партнера Испанию.

Саммит НАТО в Анкаре станет лакмусовой бумажкой: либо администрации удастся продвинуть поставку двигателей как частичный шаг к восстановлению более широкого сотрудничества, либо парламентская и лоббистская реакция поставит под сомнение такие инициативы. Не факт, что даже если Трамп уговорит Эрдогана снизить сотрудничество с Россией (в экономике Анкара к этому не готова), антитурецкое лобби в Конгрессе успокоится. Пока Турция имеет контроль над Северным Кипром и спорит с Грецией из-за островов в Эгейском море, публичные атаки на нее едва ли остановятся.