18-19 ноября 2026 года в китайском городе Шэньчжэнь состоится очередной саммит АТЭС. Центральное событие на его полях - трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.

Китай - дружественная России страна. Владимир Путин, который с начала специальной военной операции сократил число международных поездок по причинам безопасности и ввиду недружественной позиции ряда стран, в Китай ездит с удовольствием. При этом на саммит Азиатско-тихоокеанских стран российский президент поедет через две недели не только в знак уважения к китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Дело в том, что нынешний саммит проходит в особых условиях. Во-первых, по украинскому урегулированию спустя чуть ли не год наметились подвижки. Дональд Трамп через своих посредников и дистанционно ведет активную работу и с Москвой, и Киевом. Во-вторых, в Шэньчжэнь Трамп собирается прибыть лично, хотя в конце лета он уже ездил с официальным визитом в Китайскую Народную Республику. Саммит АТЭС создаст уникальную возможность, чтобы без особых усилий свести очно Путина и Трампа и провести встречу трех великих держав с участием Си.

Конкретных подробностей, тем более о повестке трехсторонней встречи, пока нет. Известно лишь о датах саммита и формальной готовности Пекина, Москвы и Вашингтона провести диалог своих первых лиц.

За две недели до мероприятия журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, какое значение саммит имеет для России и на какой стадии находится подготовка к нему. Песков дал понять, что у всех трех игроков есть понимание, что встреча "была бы целесообразна и весьма полезна".

"Работа ведется по согласованию такой встречи. Надеемся, что в ближайшие дни она будет финализирована", – отметил представитель Кремля. Главным организующим игроком выступает Китай в качестве принимающей стороны, заметил Песков.

Китайская сторона, хоть и имеет статус хозяйки саммита, пока не располагает деталями готовящихся переговоров. В МИД Китая ограничились тем, что Пекин "поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу встречи глав государств Китая и России", но не выделили четко и ясно план трехсторонней встречи в формате КНР-Россия-США.

Надо отметить, что Пекин последовательно придерживается тактики недомолвок и намеков еще с первых дней, когда появились слухи о трехсторонней встрече. В начале сентября помощник российского президента Юрий Ушаков, допуская подобные переговоры в АТЭС, заявил следующее: "Си Цзиньпин, как хозяин, упомянул, что приедет, судя по всему, Трамп, и, очевидно, приедет Путин тоже, как приглашенный. И если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих".

Ожидаемо американский лидер скромностью отличаться не стал. Он не скрывает намерения, что хочет поговорить втроем. Параллельно с заявлением Пескова о подготовке к переговорам, Трамп объявил, что к ней готов. "Я бы сделал это. Если они захотят провести ее (трехстороннюю встречу — прим. ред.), я бы хотел в ней участвовать", — сказал глава Белого дома.

К сказанному можно лишь добавить, что Владимир Путин, со слов того же Пескова, обсуждал возможность встречи с Си, но окончательной договоренности по ней еще нет.

В компанию трех глобальных игроков на саммите АТЭС очень хочет войти четвертый игрок - Европейский союз. Европейские страны встревожены тем, что ЕС не только не допущен до скорых переговоров США-Украины-России в Абу-Даби, но и до обсуждения будущего миропорядка в Шэньчжэне. Именно так преподносят этот саммит европейские СМИ: "Новая Ялта". Неслучайно президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на днях поспешил заявить, что Китай не готовит трехсторонние переговоры. Его озабоченность имеет вполне понятные мотивы. Точно так же встречи не желает украинская сторона, опасающаяся, что в Китае будут обсуждать не только "новую Ялту", но и ее судьбу.

Свои мотивы три страны не раскрывают, но можно сделать следующий логический вывод. Для Трампа встреча будет возможностью еще раз попытаться найти точки соприкосновения с Путиным, а в идеале подготовить в Китае основу для полноценного мира на Украине. Именно по этой причине, как заявил госсекретарь Марко Рубио, американский лидер хочет встретиться с Путиным и Си на саммите АТЭС и G20. То есть Трамп хочет урегулировать украинский конфликт в том числе при поддержке Си.

Для Путина переговоры с Трампом тоже весьма полезны, ибо именно США выступают посредником по украинскому урегулированию, и Вашингтон является наиболее влиятельным и прагматично настроенным союзником Украины, с которым Москва готова вести диалог. Участие Си для Путина - не помеха, ибо статус отношений почти что союзнический. От друзей никаких секретов нет. Что касается Китая, то при всей скромности Пекина в теме трехсторонней встречи, Китай был бы рад приложить руку миротворчеству и чувствовал бы себя обойденным, если бы Путин и Трамп встретились на китайской земле без участия Си.

Что до мирового порядка и "Ялты-2", здесь спекуляций много. Россия, Китай и США пока отрекаются от таких оценок. Однако объективно всем ясно, что создавшийся в мире после 1991 года новый беспорядок требует усилий больших стран для того, чтобы достичь спокойствия и безопасности в мире.