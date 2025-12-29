Эволюция повестки дня: каким был 2025 год для Азербайджана?

Политологи и экономисты Ровшан Ибрагимов и Эмин Алиев проанализировали для "Вестника Кавказа" события в Азербайджане 2025 года и перспективы развития республики в 2026 году. Эксперты отметили, что в прошедшем году Азербайджан окончательно сосредоточился на мирных программах в связи с завершением конфронтации с Арменией.

2025 год стал для Азербайджана периодом значительной политической и экономической эволюции, когда республика полностью сосредоточилась на мирной повестке ввиду согласования и парафирования мирного договора с Арменией и благодаря новым инициативам закрепила за собой статус "средней силы" в системе международных отношений. О том, как прошел 2025 год для Баку, "Вестник Кавказа" поговорил с политологом и экономистом Ровшаном Ибрагимовым и главным редактором МИА "Тренд" Эмином Алиевым.

Мирный курс Баку

Ровшан Ибрагимов в первую очередь отметил общую переоценку Баку своих позиций в регионе и в международном сообществе. "Азербайджанская внешняя политика начала в этом году постепенно переносить центр тяжести с геополитического аспекта (который все еще сохраняется) на геоэкономический аспект. Ранее основной целью внешнеполитического курса Азербайджана было решение армяно-азербайджанского конфликта. По завершении Карабахской войны и полного восстановления территориальной целостности республики стал возможным выход Азербайджана на новые торговые и инвестиционные проекты регионального и межрегионального характера, связанные с логистикой и транзитными грузоперевозками", – сказал он.

"За год произошло много интересного в экономике. В частности, выросло число стран, в которые Азербайджан экспортирует природный газ. Среди них есть страна, где совсем недавно сменился политический режим – Сирия; Дамаск уже получает азербайджанский газ. Также мы стали свидетелями того, что SOCAR начал активно участвовать в эксплуатационных работах вне территории Азербайджана, что является новой позицией для компании. Активное участие в экономических региональных и межрегиональных проектах послужило укреплению статуса "средней силы" республики", – продолжил Ровшан Ибрагимов.

"В политике главным событием стоит назвать парафирование в августе согласованного в марте мирного соглашения с Арменией. Ожидается, что оно будет подписано в следующем году. Парафирование создало условия для развития мирной повестки дня на Южном Кавказе: в этом месяце впервые азербайджанское топливо вышло на армянский рынок – весьма знаменательное событие. Также через территорию Азербайджана пошли поставки зерна в Армению из России и Казахстана. Буквально за год до того это было просто невозможно, но стало реальностью в 2025 году. Нельзя не отметить и вступление Азербайджана в формат Консультативных встреч глав государств Центральной Азии – это тоже развитие межрегиональных отношений, и в нем также важную роль играют транспортные коммуникационные связи", – подчеркнул политолог.

Новые контакты с Ереваном

С точкой зрения Ровшана Ибрагимова согласился Эмин Алиев, отметив принципиальную значимость вашингтонского саммита 8 августа. "Этот год для Азербайджана характеризуется сменой региональной повестки. Глава государства Ильхам Алиев фактически перевел страну, а значит и весь регион, в концепцию мирного развития. Во время саммита в Вашингтоне было закреплено на бумаге прекращение армяно-азербайджанского конфликта, в виде Совместной декларации Ильхама Алиева и Никола Пашиняна и парафирования проекта мирного договора. На этом пути остался последний шаг – подписание мирного договора, но по заявлению сторон конфликт остался в прошлом. И это дало старт реальным мерам по формированию доверия и построению с нуля отношений между Азербайджаном и Арменией. Это важнейшее событие года для региона", – указал он.

"Сразу после этого начались реальные шаги по установлению контактов между Баку и Ереваном. Был визит представителей азербайджанских экспертных кругов в Армению и ответный визит армянских представителей гражданского общества в Азербайджан. Начался транзит, поскольку Ильхам Алиев снял запрет на перевозку грузов в Армению через территорию Азербайджана – запрет, действовавший больше 30 лет, с самого начала армяно-азербайджанского конфликта. Благодаря этому Армения уже осенью начала получать стратегические ресурсы, от которых зависит армянская экономика – зерно из Казахстана и России, и бензин из самого Азербайджана. На днях впервые в истории независимых Армении и Азербайджана партия азербайджанского бензина попала на армянский рынок. Судя по вчерашнему заявлению МИД Армении, на армянских заправках очереди за азербайджанским бензином, поскольку он дешевле. Еще в 2024 году такие события казались невероятными", – сообщил Эмин Алиев.

"Что важно для Азербайджана, сдвинулся с места проект Зангезурского коридора через территорию Армении – теперь с американским участием и под названием TRIPP. Не так давно было заседание армяно-американской рабочей группы, которая договорилась начать непосредственно строительство дорог между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчыванской Автономией уже в 2026 году. То есть в целом 2025 год был для республики годом тектонических сдвигов к концепции выстраивания двустороннего сотрудничества с Арменией, пока что экономического характера. Это и есть важнейший итог 2025 года для всего Южного Кавказа, потому что налаживание отношений между Баку и Ереваном играет огромное значение для всего региона", – подчеркнул главный редактор МИА "Тренд".

Экономические перспективы

Ровшан Ибрагимов отметил, что новый год будет полон для Азербайджана экономических задач. "Конечно, прежде всего это продолжение восстановления освобожденных территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. Ожидается довольно резкое увеличение населения Агдама уже в январе-феврале текущего года. Кроме того, я думаю, правительство будет все больше концентрироваться на развитии новых сфер экономики, чтобы увеличить ВВП и сократить зависимость бюджета от нефтегазового экспорта. К этому относится и рост эксплуатации альтернативных источников энергии. Вполне возможно, будет сделана ставка на повышение эффективности экономики как первостепенно задаче", – сказал он.

Эмин Алиев пояснил, что проекты возрождения Карабаха и Восточного Зангезура серьезно влияют сейчас на азербайджанскую экономику, их реализация поможет росту ненефтяного сектора. "В Карабахе, Восточном Зангезуре и прилегающих областях аккумулируются большие инвестиции, которые нужны для восстановления инфраструктуры и жилья, создания рабочих мест и возобновления на освобожденных землях сельскохозяйственной и другой экономической деятельности. Это серьезно оживляет рынок труда, вызывает миграционные потоки, которых ранее не было. А все это дает импульс развитию азербайджанской экономики. Потенциал освобожденных территорий уже приносит добавленную стоимость и увеличивает валовой внутренний продукт, что помогает решению одной из главных задач, стоящих в наши дни перед государством – снижению доли нефтяного сектора в экономике", – сообщил эксперт.

Чего ждать в 2026 году?

Главный редактор МИА "Тренд" выразил уверенность в том, что в новом году Азербайджан будет фокусироваться на реализации транспортно-логистических проектов. "Стоит вопрос продолжения наращивания транзитного потенциала Азербайджана. В 2025 году роль Азербайджана как транзитного хаба в направлениях Север-Юг и Восток-Запад была четко, чуть ли не юридически, зафиксирована. Есть коридор "Север-Юг", крайне важный для наших соседей, России и Ирана, и есть коридор "Один пояс, один путь", он же "Средний коридор", из Китая в Европу. Это критически важные маршруты, которые можно сравнить по значимости с Панамским и Суэцким каналами в момент их запуска – и оба проходят через Азербайджан. В связи с этим транзитность республики становится одним из важнейших активов, каким прежде была нефть", – указал Эмин Алиев.

"Поскольку иранские власти уже выкупают участки земли, по которым будет проложен недостающий железнодорожный участок "Север-Юга", можно ожидать, что в 2026 году вырастет грузопоток через территорию Азербайджана как из Ирана в Россию, так и из России в Иран. С экономической и любой другой точки зрения Иран и Россия – очень важные партнеры друг для друга, вопрос транспортного сообщения и грузоперевозок между ними принципиален для обеих стран, и развитие "Север-Юга" входит в интересы как Москвы, так и Тегерана. Надеюсь, увидим в этом году и активизацию работ по строительству "коридора Трампа" через Армению", – добавил он.

"Кроме того, в 2026 году Азербайджан будет больше внимания уделять альтернативной энергетике – зеленым технологиям, ветряным и солнечным электростанциям. Запланированы проекты и на Апшероне, и в Зангиланском районе. В этой сфере сокрыт большой потенциал для развития экономики Азербайджана, и его нужно использовать, в том числе для экспорта электроэнергии. Азербайджан в прошлом году стал участником проекта по экспорту электроэнергии в Европу с возможностью подключения центрально-азиатских государств. Это очень важная история, потому что электричество сейчас ничуть не менее значимый ресурс, чем нефть и газ, но его можно генерировать из возобновляемых источников энергии, что увеличивает привлекательность этой сферы производства. То есть в целом в 2026 году мы ждем импульса в ненефтяном секторе, который будет обеспечен как за счет продолжения восстановительных работ в Карабахе, так и за счет реализации транзитного и энергетического потенциалов Азербайджана", – заключил Эмин Алиев.