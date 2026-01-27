Эр-Рияд пообещал Тегерану не помогать США

Саудовская Аравия заверила Иран, что не допустит нанесения ударов по ИРИ со своей территории, об этом сообщил наследный принц королевства иранскому президенту.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в котором сообщил, что что Эр-Рияд не допустит использования своей территории для военной агрессии в отношении Тегерана, информирует МИД Саудовской Аравии.

Бен Салман "подтвердил в ходе разговора позицию королевства в отношении уважения суверенитета Исламской Республики Иран и что королевство не допустит использования своего воздушного пространства или своей территории для каких-либо военных действий против Ирана", поделились в ведомстве.

Иранский президент в ходе беседы отметил, что Тегеран приветствуют любой мирный процесс.

"Иран всегда был и готов приветствовать любой процесс, ведущий к миру, спокойствию и предотвращению конфликтов и войн в рамках международного права при полном сохранении и уважении прав нации и страны"

– Пезешкиан

Наследный принц указал на неприемлемость любой агрессии или угрозы в отношении Тегеран, он также сообщил, что Саудовская Аравия готова к любому сотрудничеству с Ираном для установления в регионе прочного мира.

Чего хотят страны Персидского залива?

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил гарантии Эр-Рияда стремлением властей Саудовской Аравии обезопасить свою страну на случай военного конфликта между Ираном и США.

"Прошла неофициальная, но достаточно основательная информация о том, что Тегеран предупредил соседние страны: в случае, если будут наноситься удары с территории этих государств по иранским целям, против них могут быть приняты ответные силовые действия армии Ирана. Я лично думаю, что такое возможно, и отсюда подобные заявления, как сегодняшняя гарантия Эр-Рияда: монархии Персидского залива не хотят попасть под удар", - прежде всего сказал он.

"Мы видим, что Персидскому заливу в целом уже надоело, что как только начинается конфронтация с Ираном со стороны того или иного государству, резко возрастают риски, что по иранским соседям могут быть нанесены военные удары, как это было в прошлом июне, когда КСИР обстрелял ракетами американскую базу Аль-Удейд в Катаре в ответ на бомбардировки ВВС США иранских ядерных объектов. Поэтому реализуется достаточно логичная схема дипломатии, направленная на то, чтобы не ввязаться в конфликт, который американцы и израильтяне продвигают в настоящее время", - пояснил Андрей Бакланов.

В то же время Саудовской Аравии будет не так просто выполнить эту гарантию, если Вашингтон решит проигнорировать решение Эр-Рияда. "Проконтролировать американские действия странам Персидского залива довольно сложно. Та же база США "Султан" на территории Саудовской Аравии — это буквально государство в государстве, она работает независимо от Эр-Рияда. Когда самолеты прилетают на нее или улетают, американцы не докладывают аравийским властям о сути своих заданий", - указал дипломат.

"Поэтому заявление Эр-Рияда в адрес Тегерана имеет исключительно политический характер. Что на самом деле будет, сейчас сложно представить именно из-за неподотчетности ВВС США инстанциям гражданской авиации Саудовской Аравии. Эр-Рияд, конечно, подаст какой-то знак американцам, чтобы они не использовали базу "Султан" для организации атак на Иран, но решение в итоге останется за американским военным командованием", - заключил Андрей Бакланов.