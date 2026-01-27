Эр-Рияд пообещал Тегерану не помогать США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в котором сообщил, что что Эр-Рияд не допустит использования своей территории для военной агрессии в отношении Тегерана, информирует МИД Саудовской Аравии.
Бен Салман "подтвердил в ходе разговора позицию королевства в отношении уважения суверенитета Исламской Республики Иран и что королевство не допустит использования своего воздушного пространства или своей территории для каких-либо военных действий против Ирана", поделились в ведомстве.
Иранский президент в ходе беседы отметил, что Тегеран приветствуют любой мирный процесс.
"Иран всегда был и готов приветствовать любой процесс, ведущий к миру, спокойствию и предотвращению конфликтов и войн в рамках международного права при полном сохранении и уважении прав нации и страны"
– Пезешкиан
Наследный принц указал на неприемлемость любой агрессии или угрозы в отношении Тегеран, он также сообщил, что Саудовская Аравия готова к любому сотрудничеству с Ираном для установления в регионе прочного мира.
Чего хотят страны Персидского залива?
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил гарантии Эр-Рияда стремлением властей Саудовской Аравии обезопасить свою страну на случай военного конфликта между Ираном и США.
"Прошла неофициальная, но достаточно основательная информация о том, что Тегеран предупредил соседние страны: в случае, если будут наноситься удары с территории этих государств по иранским целям, против них могут быть приняты ответные силовые действия армии Ирана. Я лично думаю, что такое возможно, и отсюда подобные заявления, как сегодняшняя гарантия Эр-Рияда: монархии Персидского залива не хотят попасть под удар", - прежде всего сказал он.
"Мы видим, что Персидскому заливу в целом уже надоело, что как только начинается конфронтация с Ираном со стороны того или иного государству, резко возрастают риски, что по иранским соседям могут быть нанесены военные удары, как это было в прошлом июне, когда КСИР обстрелял ракетами американскую базу Аль-Удейд в Катаре в ответ на бомбардировки ВВС США иранских ядерных объектов. Поэтому реализуется достаточно логичная схема дипломатии, направленная на то, чтобы не ввязаться в конфликт, который американцы и израильтяне продвигают в настоящее время", - пояснил Андрей Бакланов.
В то же время Саудовской Аравии будет не так просто выполнить эту гарантию, если Вашингтон решит проигнорировать решение Эр-Рияда. "Проконтролировать американские действия странам Персидского залива довольно сложно. Та же база США "Султан" на территории Саудовской Аравии — это буквально государство в государстве, она работает независимо от Эр-Рияда. Когда самолеты прилетают на нее или улетают, американцы не докладывают аравийским властям о сути своих заданий", - указал дипломат.
"Поэтому заявление Эр-Рияда в адрес Тегерана имеет исключительно политический характер. Что на самом деле будет, сейчас сложно представить именно из-за неподотчетности ВВС США инстанциям гражданской авиации Саудовской Аравии. Эр-Рияд, конечно, подаст какой-то знак американцам, чтобы они не использовали базу "Султан" для организации атак на Иран, но решение в итоге останется за американским военным командованием", - заключил Андрей Бакланов.