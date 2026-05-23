"Даже птица не пролетит": Турция готовится к саммиту НАТО

Уже через месяц в Анкаре состоится саммит Североатлантического альянса, обещающий принести значительные перемены в работе блока. Госсекретарь США Марко Рубио считает его "самым важным в истории НАТО" из-за претензий США к партнерам.

США всерьез настроены реформировать Североатлантический альянс. "Думаю, следующая встреча НАТО в Турции в июле, вероятно, будет самым важным совещанием в истории НАТО. Поскольку есть вопросы, которые нужно прояснить и решить", - заявил глава Госдепартамента Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Из-за критичного отношения к НАТО и разногласий между США и партнерами по альянсу, связанных с иранским, гренландским и украинским кейсами некоторое время ходили слухи, что Дональд Трамп не приедет в Турцию. Но в Конгрессе Рубио подтвердил присутствие президента на саммите в Анкаре.

Оппозиционный турецкий журналист Мурат Йеткин считает "хорошей новостью" присутствие президента США на саммите.

В Турции во всю готовятся ко встрече лидеров стран Запада. По сообщениям источников Bloomberg, Анкару превратят "в настоящую крепость с системами противоракетной обороны и истребителями". Чрезвычайные меры безопасности приняты в связи с террористическими атаками, с которыми Турция столкнулась в последние годы, а также из-за географической близости к Ирану, который в ходе иранской войны несколько раз запускал ракеты на турецкие территории. Некоторые СМИ, указывая на ограничения вокруг аэропорта Эсенбога, присутствие 40 тыс членов служб безопасности, не считая систем ПВО и истребителей, пишут, что "Турция не позволит даже птицам летать в Анкаре на саммите НАТО".

Основной фокус встречи будет сосредоточен на том, чтобы внести изменения в структуру НАТО. Марко Рубио уже объявил, что организации нужна "глубокая реформа". Тем не менее, на правах хозяина саммита Турция тоже будет стараться повлиять на повестку встречи.

Издание T24 напоминает цитату бывшего канцлера Германии Конрада Аденауэра: "Мы все живем под одним небом, но у нас не у всех один горизонт". США хотят повысить внимание к Азиатско-Тихоокеанскому региону и сдерживанию Китая. Во многом по этой причине на саммит на правах близких партнеров НАТО будут приглашены лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

Европа будет делать ставку на европейские дела, безопасность и тематику украинского конфликта. ЕС пытается привлечь Турцию к сдерживаю России и опасается того, что Трамп может оставить Европу один на один с Москвой. По этой причине в Анкару приедет украинский президент Владимир Зеленский. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет привлечь внимание к региону Ближнего Востока. Он добивается участия на мероприятиях лидеров Сирии, Ирака, Катара, Кувейта, Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Издание Hurriyet считает, что саммит в Анкаре способен переломным моментом в истории альянса и в работе по формированию новой мировой архитектуры безопасности. По мнению автора Гёкче Айтулу, Дональд Трамп оказывает сильное давление на партнеров. Во время иранской кампании он называл НАТО "бумажным тигром". Он отказывается нести финансовое бремя по защите Европы, требует увеличить расходы европейцев на оборону до 5% ВВП и добивается смещения фокуса НАТО с Европы на Индо‑Тихоокеанский регион.

Ключевые темы на повестке саммита - открытие Ормузского пролива, Украина и будущее отношений Европы и США. "Даже если предположить, что в лучшем случае проблема Ормузского пролива будет решена к июлю, будущее войны на Украине и то, как будут восстановлены американо-европейские отношения, остаются неопределенными", - пишет Айтулу.

Журналист, так же как и издание T24, указывает на намерение Анкары продвинуть так называемую Стамбульскую инициативу сотрудничества (СИС) НАТО, запущенную в 2004 году и нацеленную на укреплений связей с арабскими странами (Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты) в борьбе с терроризмом, обмене разведданными и военных учениях.

Что касается собственно турецких интересов в саммите НАТО, которые будет представлять Эрдоган, то помимо привлечения внимания к Южному флангу НАТО это еще и военно-техническое сотрудничество. Военное планирование и кооперация ВПК и так заявлены как одна из основных тем обсуждения лидеров альянса, наряду с Украиной и "360-градусной безопасностью" (под чем прежде всего понимается привлечение внимание к Ближнему Востоку). В рамках темы ВПК Турция будет пытаться возобновить сотрудничество в программе создания истребителей F-35, из которой ее исключили из-за покупки российских ЗРК С-400.

"С точки зрения Анкары, существуют также проблемы, связанные с возобновлением США программы F-35, из которой они исключили Турцию из-за покупки ею у России зенитно-ракетных комплексов С-400, и продажей истребителей F-16V для неотложных нужд. Эрдоган также хочет, чтобы Трамп активнее использовал свое влияние для решения проблем безопасности и стабильности, которые Израиль создает в регионе", - отмечает Йеткин.

Одним словом, саммит в Анкаре предстоит сложный. США и ЕС готовятся к трансформации НАТО. Европейцы не исключают будущее альянса без США. Турция же попытается на правах хозяина саммита смягчить разногласия между США и Европой, заполнить брешь, которую образовывает снижение участия Америки в европейской безопасности, и продвинуть собственные интересы, связанные с безопасностью на Ближнем Востоке, сдерживанием Израиля и реанимацией выгодных сделок в сфере ВПК.