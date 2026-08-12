Мировые финансы возвращаются в "золотую гавань"

Золото выросло в цене, достигнув майских значений. Стоимость драгметалла составила $4,6 тыс.

Золото демонстрирует рост. Стоимость декабрьского фьючерса составила $4,6 тыс за тройскую унцию, что составило уровень майских расценок.

По данным биржи Comex, утром 21 августа цена на драгметалл поднялась на 1,21%, достигнув стоимости в $4,6 тыс. Отметим, что фьючерс на серебро впервые вырос на 0,57%, достигнув отметки в $68 за тройскую унцию.

Отметим, что в начале года золото котировалось выше $5 тыс за тройскую унцию. Эксперты связывали рост драгметалла снижением доходности гособлигаций США.

Почему летом дешевело золото?

Кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) Мехти Мехтиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул долгосрочность тенденции на подорожание золота: летом оно дешевело лишь в силу политической конъюнктуры, которая к середине августа исчерпала себя.

"Снижение фьючерсов на золото безусловно было лишь временным явлением. Золото в долговременной перспективе неуклонно дорожает, и только в отдельные непродолжительные периоды откатывается к предыдущим ценовым уровням. Напомню, что в начале нулевых золото стоило чуть больше $200 за тройскую унцию, а сейчас мы говорим о диапазоне в $4,4-4,6 тыс", - прежде всего сказал он.

"Летом золото немного дешевело в большей степени из-за того, что ситуация на Ближнем Востоке начала более или менее успокаиваться. Цены на золото очень близки по динамике к ценам и на продовольственные товары, и на многие сырьевые товары в долгосрочной перспективе. Летом, как мы видели, и нефть дешевела в связи с открытием судоходства в Ормузском проливе", - продолжил Мехти Мехтиев.

"Сейчас же, к концу лета, стало понятно, что у иранского конфликта быстрого решения ожидать не приходится. Ормузский пролив вновь заблокирован, вывоз нефти из Персидского залива почти не осуществляется, и стоит ожидать, что цены на нефть будут оставаться высокими еще долго. Соответственно, выросла инфляция в США, и у американских инвесторов усилились опасения, что для борьбы с инфляцией ФРС начнет поднимать ключевую ставку. Чтобы нивелировать свои риски, они вновь начали активно закупать золото", - сообщил экономист.

Стоит ли покупать золото?

Долгосрочность тенденции подорожания золота делает этот металл выгодным финансовым резервом, поэтому Россия продолжит наращивать запасы золота. "Россия была одним из первых государств, которые сделали ставку на увеличение золотых запасов. Сегодня закупка золота на фоне его неуклонного роста в цене стала общим трендом – золото приобретают и Китай, и Индия, и Турция, и в целом все крупнейшие экономики мира", - указал Мехти Мехтиев.

"Есть понимание, что золото продолжит дорожать как минимум до конца десятилетия, а возможно, что и дальше. Чем больше в мире конфликтов, масштабных геополитических противостояний и любой другой нестабильности, тем больше будут переходить в золото и инвесторы, и центральные банки. Конечно, это не значит, что они продадут все ценные бумаги и другие финансовые инструменты и активы, чтобы на все вырученные деньги покупать одно лишь золото – если бы дошло до такого, золото давно бы стоило больше $10 тыс за тройскую унцию. Однако золото позволяет надежно купировать финансовые риски", - отметил эксперт.

"Чтобы защититься от очевидных рисков, которые возникают в сегодняшних нестабильных условиях, все крупные акторы, как государственные, так и коммерческие, будут последовательно увеличивать долю золота в структуре своих активов. И это также будет способствовать росту цены на золото", - заключил Мехти Мехтиев.