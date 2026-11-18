Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал, что Баку продолжает ожидать предоставления Ереваном сведений о том, где находятся массовые захоронения.

Азербайджанская сторона ждет от армянской информации о местонахождении свыше 200 массовых захоронений, сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в Баку также ожидают от Еревана карт минных полей, которые были созданы армянскими войсками вдоль бывшей линии соприкосновения в 2020-2023 годах. Их протяженность превышает 440 км, глубина составляет два километра.

"Эти мины продолжают приводить к гибели и ранениям мирных жителей, а также препятствуют возвращению бывших вынужденных переселенцев"

- Хикмет Гаджиев

Помощник президента подчеркнул, что, помимо минной угрозы, одним самых страшных последствий Карабахской войны в гуманитарной сфере является вопрос пропавших без вести.

"На сегодняшний день 4 010 граждан Азербайджана числятся пропавшими без вести. После освобождения наших территорий были обнаружены 32 массовых захоронения"

- Хикмет Гаджиев

Он обратил внимание на то, что процесс поиска останков и их идентификации продолжается.

Хикмет Гаджиев сделал акцент на том, что предоставление армянской стороной указанной информации оказало бы большое содействие в упрочении доверия, став важным элементом правосудия переходного периода и реальным вкладом в обеспечение прочного мира на Южном Кавказе.

"Семьи имеют право знать о судьбе своих близких"

- Хикмет Гаджиев

Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана вместе с Баку заниматься поиску пропавших без вести. Он подчеркнул, что стороны рассматривают возможности для создания двусторонних механизмов сотрудничества в этой сфере.

Глава правительства Армении назвал такое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией самым эффективным путем решения проблемы. Он напомнил, что на встрече в Дублине была рассмотрена возможность институционализировать эту работу.

Проблема без вести пропавших в контактах Баку и Еревана

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что задача выяснения судьбы и поиска тел граждан, имеющих статус без вести пропавших, обладает ключевым значением в социально-гуманитарном аспекте нормализации армяно-азербайджанских отношений.

"То, что власти Армении наконец проявили желание сотрудничать с Азербайджаном в поиске без вести пропавших – это уже значимое событие в рамках урегулирования послевоенных отношений. Как известно, порядка 4 тыс азербайджанских граждан остаются без вести пропавшими после Карабахской войны, большинство пропали в первые годы в начале 1990-х, и значимость установления их судьбы для нормализации контактов двух стран попросту невозможно переоценить", - прежде всего сказал он.

"На освобожденных территориях уже найдено 32 массовых захоронения, но это только начало большой работы по поиску тел без вести пропавших, которую власти Армении могли бы значительно ускорить и облегчить, если бы раскрыли имеющиеся у них данные по местам массовых убийств и захоронений, произведенных в захваченных Карабахе и Восточном Зангезуре в годы войны", - продолжил Ровшан Ибрагимов.

"Вместе с тем нужно отметить, что, согласно информации Красного Креста, которая предоставлялась после введения режима прекращения огня в 1994 году, определенное количество азербайджанцев были захвачено и перевезено в Армению, и тогда они были еще живы, их использовали для рабского труда. Впоследствии ни один из них не был выдан Азербайджану, и вероятность того, что они дожили до сегодняшнего дня, весьма мала. Этих пленников, лишенных жизни во время перемирия на армянской территории, не удалось освободить ни Баку, ни международным организациям. Нынешние власти Армении могли бы раскрыть данные и о месте их упокоения", - сообщил политолог.

"Для Азербайджана имеет особое значение сохранение памяти и уважения к жертвам Карабахской войны. Судьба каждого погибшего должна быть установлена. Уже проделана огромная работа, в частности, собран генетический материал родственников без вести пропавших для сопоставления с ДНК останков из массовых захоронений. Таким образом удается эффективно восстанавливать имена погибших во время армяно-азербайджанского конфликта. Это не символический, а крайне важный в практическом плане процесс для Азербайджана, поскольку предоставляет гражданам возможность найти своих пропавших в годы Карабахской войны родственников", - пояснил Ровшан Ибрагимов.

"Всякое практическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией – это шаг к сближению двух стран. Безусловно, Азербайджан в перспективе ожидает от Армении раскаяния по тем преступлениям, которые были совершены по отношению к азербайджанским гражданам. Уже тот факт, что впервые с момента конфликта армянские власти заговорили о сотрудничестве в вопросе без вести пропавших, весьма значим. И стоит напомнить, что после 44-дневной войны Баку передал тела всех армянских военнослужащих армянской стороне", - заключил эксперт.