Бакинский формат по Сирии: смогут ли Эрдоган, Аш-Шараа и Нетаньяху найти общий язык?

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев подтвердил проведение в Баку нескольких раундов переговоров с участием представителей Турции, Сирии и Израиля, нацеленных на снятие противоречий между этими странами.

Смена режима в Сирии создала между Турцией и Израилем еще одно направление конфронтации вдобавок к сектору Газа. Вмешательство Израиля во внутренние дела Сирии, где то и дело вспыхивают столкновения между друзами и правительством Ахмеда аш-Шараа, а также укрепление военного присутствия Турции в САР вызывает трения между Анкарой и Тель-Авивом. Израиль реагирует военными действиями - наносит авиаудары по Дамаску и турецким базам. Ситуация не выходит из-под контроля, потому как Израиль и Турция осознают риски прямого столкновения, и союзник двух стран, президент США Дональд Трамп прилагает усилия, чтобы примирить конфликтующие стороны.

8 апреля Трамп принимал в Белом доме израильского премьера Биньямина Нетаньяху и призвал его к диалогу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Любую проблему, которая у вас есть с Турцией, я думаю, я смогу решить. При условии, что вы будете вести себя разумно", — сказал американский лидер, обращаясь к Нетаньяху.

Миротворческие усилия Трампа дали мгновенный результат. Уже 9 апреля в Баку встретились представители Турции и Израиля. На технических переговорах израильская делегация во главе с руководителем СНБ Цахи Анегби выступила против создания турецких военных баз, а турецкая сторона призвала израильтян "немедленно прекратить провокационные атаки на Сирию", угрожающие ее суверенитету.

Встреча в Баку хоть и не привела к прорыву, но позволила несколько снизить градус эскалации. Через месяц представители Израиля и Турции встретились вновь, и снова в Баку. На этой встрече израильская сторона пожаловалась на присутствие враждебных формирований у своих границ и отвергла размещение стратегических видов вооружения в Сирии. Речь шла о базировании турецких систем ПВО и РЛС, ограничивающих свободу движения израильских ВВС.

В целом в Баку прошло уже несколько раундов переговоров с участием Израиля и Турции. Так как они проходят "без камер", о них мировая общественность узнает только через инсайды в СМИ. О результатах и ходе переговоров информация крайне скудная. Одно ясно, что диалог настроен и продолжается. Причем диалог идет не только между Турцией и Израилем, но и Дамаском и Тель-Авивом. 12 июля делегации Сирии и Израиля встречались в Баку, а в конце июня глава израильского МИД Гидеон Саар сообщил о заинтересованности его страны в нормализации контактов с Сирией.

Дипломатический процесс Израиля, Турции и Сирии подпортили события 13 июля, связанные с серией столкновений бедуинов и армии Сирии с племенами друзов в провинции эс-Сувейда. Тель-Авив выступил в защиту друзов и нанес удары по президентскому дворцу и генштабу в Дамаске. Эрдоган и аш-Шараа осудили действия ЦАХАЛ. Однако 18 июля при посредничестве США, Турции, Иордании и других стран Нетаньяху и аш-Шараа согласились на прекращение огня. Установление затишья в эс-Сувейде позволяет возобновить дипломатию в Баку.

Пока еще неясно, разговаривали ли представители Турции, Израиля и Сирии после беспорядков в Сувейде, но азербайджанские власти накануне решили придать огласке сам факт таких переговоров. 21 июля помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью Jewish News Syndicate сказал, что в Баку прошли несколько раундов переговоров для разрядки между Турцией/Сирией и Израилем.

"Теперь я могу подтвердить, что мы провели переговоры между Израилем и Сирией. … Мы готовы стать мостом между Израилем и мусульманскими государствами. У нас хорошие отношения со всеми странами региона", - отметил он.

Значение Баку в сирийском вопросе за последние три месяца выросло. Там не только проходят переговоры враждующих сторон. В этом месяце в азербайджанскую столицу приезжал руководитель Сирии Ахмед аш-Шараа. В мае в Баку могли встретиться Эрдоган и Нетаньяху, но израильский премьер отложил свой визит из-за начала новой военной операции в Газе. В свое время урегулирование в Сирии ассоциировалось с другой столицей страны СНГ - Астаной. Астанинский формат при участии Турции, Ирана и России позволил создать зоны деэскалации. Сейчас возник бакинский формат, который также нацелен на предотвращение эскалации.

Приведут ли бакинские переговоры к нормализации между Турцией/Сирией и Израилем, говорить рано. Сейчас важно хотя бы избегать новой эскалации. Эрдоган настроен решительно и пообещал не оставлять в одиночестве аш-Шараа. Со своей стороны, в Белом доме растет возмущение поведением Нетаньяху в Сирии, так что сдерживать Израиль будет не только Турция, но и Трамп. Американский президент поддерживает контакт со всеми тремя игроками - и Нетаньяху, и Эрдоганом, и аш-Шараа (которому он жал руку в мае). Трамп хотел бы примирения Турции с Израилем и подключения Сирии к "Авраамовым соглашениям", однако периодическая военная активность Израиля в Газе и на юге Сирии оттягивают эти процессы.