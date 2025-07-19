Армянские лоббисты склоняют Трампа к давлению на Алиева

На прошлой неделе свыше 80 американских конгрессменов обратились с письмом к администрации президента США Дональда Трампа, призывая поддержать так называемое "возвращение армян в Карабах". Они не разделяют позицию премьера республики Никола Пашиняна, который выступает за урегулирование с Азербайджаном.

Армянское лобби в США никак не может смириться с поражением Армении в Карабахской войне и не соглашается с мирной инициативой премьер-министра республики Никола Пашиняна в отношении Азербайджана. Его политическое крыло в лице 87 конгрессменов под руководством сопредседателей группы дружбы с Арменией в Конгрессе США (Congressional Armenian Caucus) – Фрэнка Паллоне, Гаса Билиракиса, Брэда Шермана и Дэвида Валадао – направило письмо госсекретарю США Марко Рубио, в котором требует "оказать давление" на Азербайджан. Свои подписи под письмом поставили 76 демократов и 11 республиканцев.

Во-первых, они призывают гарантировать "коллективное, защищенное и достойное возвращение армян" в Карабах. Во-вторых, подписанты просят Госдеп и Белый дом поддержать так называемую "швейцарскую мирную инициативу", принятую парламентом Швейцарии и предусматривающую формирование международной переговорной платформы для "безопасного возвращения армян" под международные гарантии. В-третьих, они заинтересованы в том, чтобы США вмешались в работу международных структур для давления на Азербайджан. И в-четвертых, конгрессмены хотят признания вины Азербайджана за якобы "военный захват" Карабаха.

Несмотря на текущие усилия по установлению мира на Южном Кавказе, армянское лобби и проармянские политики в США пытаются помешать подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, добавляя в него заранее невыполнимые условия. Письмо 87 конгрессменов – не что иное, как политический саботаж мирного процесса, прикрывающийся заявлением о защите прав человека.

Проармянским политикам не привыкать сеять раздор и хаос на Южном Кавказе. По их инициативе в 1992 году президент США одобрил 907 поправку и прекратил помощь Азербайджану, легализовав тем самым оккупационную политику Армении, в отношении которой никаких санкций Вашингтон не ввел. Сегодня армянская диаспора в США продолжает оказывать влияние на политику, не только пытаясь насолить Азербайджану, но и мешая Армении проводить более самостоятельную и стабильную внешнюю политику.

Победа Азербайджана в Карабахской войне спутала все карты тем, кто на протяжении двух десятилетий делал карьеру на демонизации Баку.

Политики в Конгрессе, поддерживающие проармянскую позицию, опасаются, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией лишит их политической роли и финансовой поддержки. Письмо Трампу вызвано стремлением вернуть политику США в старое, демократическое и проармянское русло.

Следует отметить, что это вторая попытка групп влияния в Конгрессе изменить внешнюю политику Трампа на Южном Кавказе. Первая была предпринята в 2020 году и потерпела неудачу. Позиция 45-го президента США по Второй Карабахской войне оказалась достаточно равноудаленной и нейтральной. Трамп обещал способствовать разрешению конфликта Баку и Еревана, но не оказал давления на Ильхама Алиева.

"Я называю это "легкий случай". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу... Это легко, если знаешь, что делаешь", – сказал он 25 октября, выступая на митинге в штате Нью-Гэмпшир.

Перед вторым пришествием Трампа к власти армянское лобби США загорелось надеждами. Непосредственно перед выборами, в октябре 2024 года, республиканец обвинил кандидата от демократов Камалу Харрис в том, что она "ничего не сделала, когда 120 тысяч армянских христиан подверглись ужасающим преследованиям и насильственной депортации" в Карабахе. В первых числах ноября кандидат в президенты Трамп позвонил Католикосу Великого дома Киликийского Араму Первому и обозначил поддержку карабахским армянам. Со своей стороны, католикос выразил надежду на то, что новая администрация в Белом доме будет уделять больше внимания вопросу возвращения армян в Карабах и привлечению к ответственности "организаторов этнических чисток" в регионе.

Однако никакой эврики после 5 ноября не случилось. Трамп уделяет мало внимания Южному Кавказу. Вместо ожидавшегося давления на Азербайджан он выстраивает с ним партнерские отношения. Комплимент Алиева на последнем Шушинском форуме понравился республиканцу, и он поделился выступлением в своей соцсети. Азербайджанский лидер отметил, что разделяет продвигаемые Трампом традиционные и семейные ценности, поблагодарил его за стремление помочь Азербайджану и Армении достичь мира и пожелал ему успехов в осушении "вашингтонского болота".

В позапрошлую пятницу, 19 июля, Трамп заявил, что Ереван и Баку близки к заключению мирного соглашения.

"Армения, Азербайджан, мы сотворили там чудо, и оно (мирное соглашение – прим. ред.) уже близко к цели", – сказал он на ужине с американскими сенаторами.

Учитывая, что Трамп не силен в истории и географии, едва ли стоит надеяться, что он, получив письмо от сенаторов в основном демократического крыла, будет думать о сотнях тысяч азербайджанцев, изгнанных в 1990-е годы из Армении, Карабаха и оккупированных районов Азербайджана. Но и без этого едва ли инициатива армянских лоббистов увенчается успехом. Во-первых, Трамп не намерен портить продвигаемую Алиевым и Пашиняном мирную инициативу, тем более в угоду своим политическим противникам из стана Демпартии. А во-вторых, он уже сам ведет борьбу против тех, кто агитирует за "возвращение армян". Еще в январе суд Нью-Йорка приговорил экс-сенатора (а по совместительству автора многих санкционных законопроектов против России) Боба Менендеса к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции.