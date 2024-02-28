Будет ли новая война на Южном Кавказе?

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с главой правления Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с главой правления Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым переговоры Азербайджана и Армении по мирному договору в Берлине, причины, по которым процесс нормализации отношений тормозится, роль внерегиональных игроков в отношениях стран Южного Кавказа, а также возможность нового военного конфликта между Азербайджаном и Арменией.