Жительница Грузии задержана за нападение на медсестру

Женщина, подозреваемая в нападении на медработницу, задержана полицией в Грузии. В отношении нее открыто уголовное дело.

В Тбилиси правоохранители задержали женщину, которая по не установленной пока причине набросилась на медсестру, пишут грузинские СМИ.

ЧП случилось накануне в Университетской клинике Ингороква в Тбилиси. Пациентка, женщина 37 лет, которая поступила в больницу недавно и уже получила медицинскую помощь (судя по видео, у нее была перевязана правая рука), подошла к медсестре и без всяких предварительных действий схватила ее двумя руками за шею, а затем укусила за горло.

Медик попыталась дать отпор, женщины упали на пол, и тут подоспели сотрудники службы безопасности, которые обезвредили нападавшую.

Медсестра получила поверхностные травмы. Агрессоршу забрала полиция, сегодня стало известно, что она задержана. Открыто уголовное дело по статье "Насилие".