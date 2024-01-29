Жительница Баку: я с большим удовольствием проголосовала за Ильхама Алиева

С раннего утра граждане Азербайджана активно приходят на избирательные участки, чтобы принять участие во внеочередных президентских выборах. О том, с какими чувствами они идут голосовать, "Вестнику Кавказа" рассказала жительница Баку, учительница школы 6 Зарифа Расулова.

ЭКСКЛЮЗИВ

Граждане Азербайджана сегодня с большим удовольствием голосуют за президента Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" жительница Баку, учительница русского языка и литературы в знаменитой русской школе 6 Зарифа Расулова. Отметим, что в этой школе, где в свое время учился Ильхам Алиев, расположен избирательный участок 1.

Прежде всего она отметила, что голосование проходит мирно и без происшествий. "Организация голосования, как обычно, на высшем уровне, все идет так, как и должно быть – в соответствии с законодательством и открыто", - сказала жительница Баку.



"Мы все приходим на избирательные участки и с удовольствием голосуем за нашего президента Ильхама Алиева. Я тоже с большим удовольствием за него проголосовала. При руководстве Ильхама Алиева Азербайджан освободил свои территории, которые были оккупированы на протяжении трех десятилетий, и сегодня там тоже проходят выборы", - подчеркнула Зарифа Расулова.



Она приветствовала решение Ильхама Алиева проголосовать на выборах в освобожденном Ханкенди. "Раньше Ильхам Алиев всегда голосовал на выборах в здании школы 6, на первом избирательном участке. Но в этом году он сделал, я считаю, правильный выбор – поехал на освобожденные территории Азербайджана. Это просто прекрасно", - сообщила учительница школы 6.



"Я пришла сегодня на выборы с большим волнением и воодушевлением, чтобы в очередной раз поддержать своего президента", - заключила Зарифа Расулова.