Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева проголосовали в Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева проголосовали на внеочередных президентских выборах. Свои голоса они отдали на избирательном участке в Ханкенди.

Сегодня в Азербайджане выбирают президента. Выборы впервые в истории независимого Азербайджана охватывают всю территорию страны. Действующий президент Ильхам Алиев принял участие в голосовании в городе Ханкенди.

В Ханкенди на избирательном участке №14 избирательного округа №122 проголосовали на президентских выборах глава государства Ильхам Алиев, Первый вице-президент Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Голосование на освобожденных территориях стартовало, как и во всем Азербайджане, в 08.00.

Всего в городе Ханкенди открыты два избирательных участка №14 и №15. Они обеспечены необходимыми техническими и методическими средствами, созданы необходимые условия для свободного и демократического голосования.

Предварительные результаты выборов станут известны уже сегодня, ЦИК Азербайджана объявит их до 21.00.