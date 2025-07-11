Жители Дербента жалуются на длительное отсутствие водоснабжения

Жители микрорайонов Дербента свыше 10 дней не получают воду из-за аварии на водоводе. Власти города поручили усилить подвоз воды.

Руководитель Дербента Ханлар Пашабеков сообщил, что из-за аварии на водоводе "Кайтаг-Дербент жители ряда микрорайонов города свыше 10 дней не получают воду.

Он отметил, что, несмотря на деятельность ремонтных бригад по устранению последствий, "местным жителям от этого не легче".

Мэр заявил, что при Дербент при заключении соглашения с "Единым оператором РД" рассчитывал на улучшение ситуации, которая складывалась годами, но на деле все вышло наоборот.

Пашабеков потребовал на практике воплотить все обещания об организации водоснабжения. Градоначальник также обвинил "Единого оператора РД" в усугублении проблемы.

Глава города принял решение уволить ответственных руководителей и сотрудников местного филиала ЕОРД из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Помимо этого, мэр подверг критике обратную связь организации. По его словам, дозвониться на горячую линию невозможно, а обращения местных жителей в соцсетях игнорируются.

При этом Пашабеков подчеркнул, что руководство Дербента не снимает с себя ответственности. Он поручил усилить подвоз воды, а все обращения горожан будут переданы службам.

Градоначальник сказал, что в настоящее время задействована вся техника, имеющаяся у администрации, однако необходимо привлечь и дополнительные водовозы.

"Кроме того. Считаю, что у ЕОРД нет морального и законного права взимать плату за период отсутствия воды. Необходимо произвести перерасчет"

- Ханлар Пашабеков