Жителей Дагестана лишили света перед Новым годом

Почти 40 тысяч дагестанцев остались без электроснабжения. Причиной отключения электричества стала плохая погода. Свет отключен в 38 населенных пунктах республики.

Пресс-служба Минэнерго РФ сообщило о лишении жителей Дагестана электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.

Отмечается, что сильный ветер до 25 м/с оставил без света порядка 38 тыс человек в 38 населенных пунктах республики.

Кроме того, как заявили в Минэнерго региона, ветер снес крышу с махачкалинской многоэтажки, а профнастил приземлился на линии электропередачи. Это сказалось на работе подстанции "Стекловолокно".

Отмечается, что сейчас электричество восстанавливают 25 бригад в составе 75 человек и 25 единиц техники.