Дагестан вернул себе коммунальный комплекс столицы

В Дагестане перешли в собственность республики коммунальные службы Махачкалы - "Махачкалаводоканал", "Махачкалатеплоэнерго" и "Дагестанэнерго" снова стали государственными.

В новом 2024 году коммунальные услуги в столице Дагестана станут комфортнее для горожан - ряд коммунальных предприятий Махачкалы вернулись в собственность республики, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

"Передача республике коммунального комплекса столицы - это очередной шаг на пути к созданию комфортных условий жизни для махачкалинцев. Все вы знаете, насколько сложна ситуация в этой сфере. Но я уверен, наши жители видят и поддерживают напряженную работу органов власти по выходу из энергетического кризиса"

- Сергей Меликов

"Махачкалаводоканал", "Махачкалатеплоэнерго", "Дагестанэнерго" и ряд объектов физических лиц уже переданы в собственность республики, в скором времени ц всех их будет единый оператор, добавил глава региона.

"Впереди - большая работа: необходимо принять имущество, в основном, находящееся в не самом надежном состоянии, незамедлительно начать его модернизацию и обслуживание, не допустив при этом прекращения подачи услуг населению ни на один день. Это потребует от нас не только серьезных усилий, но и сложных решений, которые я готов буду принять уже в ближайшие дни"

- Сергей Меликов

Напомним, ОАО "Махачкалаводоканал" – занимается поставками городу питьевой воды, ООО "Дагестанэнерго" производит и продает махачкалинцам электроэнергию, а также занимается производством, передачей и сбытом тепловой энергии, а ОАО "Махачкалатеплоэнерго" через свои котельные поставляет столице пар и горячую воду.