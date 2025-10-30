Житель КБР, умолчавший о террористах, стал фигурантом уголовного дела

Мужчина, знавший о ведении террористической деятельности, но ничего не сообщивший о ней правоохранителям, сам стал фигурантом уголовного дела в Кабардино-Балкарии.

Не обратившийся в полицию в связи с террористической деятельностью, о которой ему было известно, житель Кабардино-Балкарии может понести уголовную ответственность, рассказали в пресс-службе СУ СКР по республике.

Как установило следствие, в июне текущего года мужчина, зная наверняка, что двое его приятелей вступили в международную террористическую организацию, запрещенную в России, и собираются активно участвовать в ее деятельности в КБР, не сообщил об этом в полицию.

В итоге 4 июля его знакомые атаковали полицейских в Нальчике. Один был уничтожен, второго задержали.

Дело расследуется по ст.205.6 Уголовного кодекса – "Несообщение о преступлении террористической направленности". Мужчина признал вину.