Мужчина, вступивший в террористическую организацию, схвачен на Ставрополье. В совершении преступления подозревается житель Кисловодска.

Возможный участник террористической организации задержан в Кисловодске, говорится в сообщении, распространенном УФСБ по Ставрополью.

Мужчина подозревается в причастности к участию в деятельности террористической организации.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый в июле по своей воле вступил в запрещенную в РФ террористическую организацию. Житель Ставрополья при этом преследовал цель совершать преступления от ее имени.

Сейчас злоумышленник стал фигурантом уголовного дела по статье 205.5 Уголовного кодекса (участие в деятельности террористической организации).