Вестник Кавказа

Землетрясение в Кыргызстане ощутили в Узбекистане

Землетрясение в Кыргызстане ощутили в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Землетрясение произошло на территории Кыргызстана. Подземные толчки ощущались в Андижанской области Узбекистана.

В Джалал-Абадской области в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук республики.

Магнитуда подземных толчков составила 4,3, очаг залегал в 38 километрах от города Джалал-Абад. Жертв и пострадавших в результате землетрясения не зафиксировано.

Сейсмическую активность в Кыргызстане ощутили и в Узбекистане. Так, землетрясение магнитудой 3,6 произошло в нескольких районах Андижанской области.

По данным Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, сила толчков на территории районов области составила 2-3 балла. Жертв и разрушений нет.

 

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