Землетрясение в Кыргызстане ощутили в Узбекистане

Землетрясение произошло на территории Кыргызстана. Подземные толчки ощущались в Андижанской области Узбекистана.
В Джалал-Абадской области в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук республики.
Магнитуда подземных толчков составила 4,3, очаг залегал в 38 километрах от города Джалал-Абад. Жертв и пострадавших в результате землетрясения не зафиксировано.
Сейсмическую активность в Кыргызстане ощутили и в Узбекистане. Так, землетрясение магнитудой 3,6 произошло в нескольких районах Андижанской области.
По данным Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, сила толчков на территории районов области составила 2-3 балла. Жертв и разрушений нет.