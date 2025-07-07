На границе России и Грузии произошло землетрясение

Сейсмологи сообщают о землетрясении, произошедшем около полутора часов назад неподалеку от российско-грузинской границы. Его эпицентр находился в Ингушетии.

Землетрясение потрясло 20 апреля границу России и Грузии. Об этом сказано на портале Национального центра сейсмического мониторинга.

Магнитуда подземных толчков, произошедших на территории Ингушетии в 15:20 по московскому времени (16:20 по Тбилиси), составила 4,2.

Их эпицентр располагался в 26 км от границы двух стран, а очаг залегал на глубине 1 тыс метров.

Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.