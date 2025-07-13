Зеленский назвал дату третьего раунда переговоров России и Украины

Украинская делегация встретится с представителями российской стороны для проведения третьего раунда переговоров в Стамбуле в среду, 23 июля, сообщил на видео в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.

Украинская делегация планирует провести следующую встречу с российской стороной, которая станет третьим раундом переговоров, в среду, 23 июля – она снова пройдет в турецком Стамбуле, заявил в видеообращении в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.

"Сегодня я обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей"

- Владимир Зеленский

Ранее мы писали о том, что российская и украинская делегации проведут очередной раунд переговоров в Стамбуле – турецкий мегаполис останется переговорной площадкой для представителей двух стран как самое приемлемое место для их встреч. В конце минувшей недели источник, близкий к российской делегации, подтвердил, что Украина обратилась к России с предложением провести третий переговорный раунд на следующей неделе.