Вестник Кавказа

Россия и Украина продолжат проводить переговоры в Стамбуле – СМИ

Россия и Украина продолжат проводить переговоры в Стамбуле – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская и украинская делегации проведут очередной раунд переговоров в Стамбуле. Этот город останется переговорной площадкой для представителей двух стран.

Стамбул останется местом проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом рассказал 20 июля осведомленный источник.

Он подтвердил, что этот турецкий город является приемлемой площадкой, передает ТАСС.

Накануне источник, близкий к российской делегации, подтвердил, что Украина обратилась к России с предложением провести третий переговорный раунд на следующей неделе.

Напомним, первые за три года прямые переговоры между представителями РФ и Украины состоялись в Стамбуле в середине мая. Второй раунд переговоров состоялся там же через месяц.

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