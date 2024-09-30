Здание полыхает в центре Махачкалы

В Махачкале спасатели ликвидируют возгорание. Огонь вспыхнул в здании в центре города. Пожар локализован на площади 900 кв м.

Трехэтажное здание загорелось в центре Махачкалы сегодня утром, на первом этаже располагалось кафе, сообщает пресс-служба дагестанского МЧС.

Возгорание вспыхнуло на улице Даниялова. Из соседнего строения эвакуировали более 30 человек. В ведомстве подчеркнули, что жертв и пострадавших не обнаружено.

Отмечается, что тушением пожара занимаются 27 огнеборцев и 8 единиц техники. В министерстве добавили, что спасатели локализовали возгорание на площади 900 кв м.