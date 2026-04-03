Зариф назвал условия мира с США и Израилем

Бывший глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, участвовавший в подписании ядерного соглашения 2015 года, обозначил условия для завершения военного противостояния с США и Израилем. Свои предложения он представил в статье для американского издания Foreign Affairs.

​В настоящее время Зариф не занимает официальных должностей, однако он остается влиятельной фигурой в иранской политике и внес весомый вклад в избрание президента Масуда Пезешкиана. В своей публикации политик отмечает, что Тегеран в текущем конфликте находится в выигрышном положении.

При этом он призывает к дипломатическому урегулированию и предлагает пойти на уступки.

Инициатива подразумевает введение Ираном ограничений на ядерную программу и открытие Ормузского пролива для свободного судоходства при условии полного снятия всех санкций.

По мнению Зарифа, Вашингтон, который ранее не принял бы подобные условия, в нынешних обстоятельствах может согласиться на такую сделку.

Кроме того, в статье он затрагивает вопрос профессиональной подготовки ближайшего окружения Дональда Трампа. Зариф критически оценивает уровень компетенций Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, указывая на отсутствие у них необходимого опыта в вопросах глобальной геополитики и технических аспектах ядерного регулирования.

По оценке дипломата, представители команды Трампа недостаточно осведомлены в данных областях для решения столь сложных межгосударственных задач.