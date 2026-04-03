Иран отверг американское перемирие

Руководство Ирана не заинтересовало предложение США о временном прекращении огня в Ормузском проливе. Ранее сообщалось, что Исламская Республика хочет добиться полного прекращения военных действий.

Иран отклонил предложение Соединенных Штатов о временном прекращении огня в Ормузском проливе. Об этом сообщили посредники из Пакистана, Турции и Египта

Согласно информации газеты Wall Street Journal, представители этих трех стран предпринимают попытки продвинуть переговоры, однако Исламская Республика считает, что требования США неприемлемы.

По данным издания, Иран не только отказался от предложения, в том числе о возобновлении движения через Ормузский пролив в обмен на прекращение огня, но и проигнорировал возможность встречи с американскими официальными лицами.

На прошлой неделе глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика не заинтересована в обычном прекращении огня, так как она выступает за полноценный мир на Ближнем Востоке.

"Мы не согласны на перемирие и стремимся к полному окончанию войны, не только в Иране, но и во всем регионе. Условия Ирана включают в себя гарантии недопущения повторных агрессий и выплату компенсаций за ущерб"

– иранский министр

Почему Иран отвергает перемирия?

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратила внимание, что Тегеран жестко настроен на военный путь решения конфликта с США и Израилем, в связи с чем для него неприемлемы временные прекращения огня.

"Военная ситуация за месяц с лишним боевых действия складывается для Ирана довольно тяжело. Тем не менее иранские войска и государство на данный момент выдерживают военное давление, которое на Исламскую Республику оказывают США и Израиль. Поэтому иранское руководство отвергает и американские ультиматумы (последний, выдвинутый Дональдом Трампом, истекает во вторник), и американские предложения о перемирии", – прежде всего сказал она.

"Текущий ультиматум США, требующий полного открытия Ормузского пролива, что уже стало принципиально важным для Вашингтона, содержит угрозу полного уничтожения энергетической и транспортной инфраструктуры Ирана – но Тегеран уже заявил, что не будет его выполнять. Это говорит о жесткости позиции тех людей, которые сейчас управляют иранским государством. В первую очередь, я думаю, такова позиция Корпуса стражей Исламской революции", – продолжила Ирина Федорова.

"Нежелание Ирана добиваться деэскалации боевых действий, безусловно, чревато дальнейшим разрастанием боестолкновений и ракетных ударов как с иранской, так и с американской и израильской стороны. Возможности у Ирана ограничены, но пока его войска продолжают держаться", – отметила востоковед.

"Если судить по официальным американским заявлениям, дальше США постараются создать в Иране такие условия, чтобы экономика Исламской Республики была полностью разрушена и сформировалась крайне тяжелая ситуация для всего иранского населения. Сейчас Дональд Трамп надеется, что таким путем он заставит руководство ИРИ пойти на уступки. Все стороны рассчитывают на свою силу, так что эскалация войны неизбежна", – заключил Ирина Федорова.