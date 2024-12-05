Западные азербайджанцы поблагодарили ОИС за поддержку

Объединение изгнанных из Армении западных азербайджанцев обратилась к Организации исламского сотрудничества со словами благодарности за призыв к Еревану обеспечить возвращение изгнанников родные земли.

Община Западного Азербайджана поблагодарила Организацию исламского сотрудничества, проведшую в эти выходные министериал в Стамбуле, за призыв к Еревану о создании условий для возвращения азербайджанцев в родные земли, которые сегодня находятся на территории Армении.

Напомним, это обращение к армянскому руководству является частью декларации, принятой по результатам работы LI министериала ОИС.

В Общине Западного Азербайджана оценили включение данного пункта в коммюнике министериала ОИС как успех процесса привлечения международного внимания к проблеме изгнания азербайджанцев из Армении – страны Организации исламского сотрудничества не только признали факты этого изгнания, но и осудили этническую чистку, осуществленную армянскими националистами против западных азербайджанцев наряду с разрушением их культурных и исторических памятников.

Принципиально важно, что с сегодняшнего дня тема возвращения западных азербайджанцев в Армению стала постоянным вопросом повестки дня Организации исламского сотрудничества и одной из рабочих задач исполнительных органов ОИС.

«Вслед за решением, принятым по вопросу Западного Азербайджана на Банджульском саммите ОИС в прошлом году по инициативе руководства Азербайджана, принятие указанных решений Советом министров ОИС демонстрирует последовательный и принципиальный подход организации к этому вопросу"

– Община Западного Азербайджана

Также в Общине Западного Азербайджана добавили, что продвижение темы возвращения западных азербайджанцев в Армению послужит установлению справедливости и обеспечению межнационального примирения на Южном Кавказе.