ОИС призвала Ереван подписать мир с Баку и вернуть западных азербайджанцев

Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества на своей 51-й сессии, проходившей в турецком Стамбуле, одобрил инициативы, выдвинутые Азербайджаном, в том числе в поддержку Общины Западного Азербайджана.

В Стамбуле сегодня завершилась 51-я сессия Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС), по итогам которой была принята "Стамбульская декларация", а также 5 резолюций, выдвинутых по инициативе Азербайджана, сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Главным результатом форума стало принятие резолюции под названием "Право на возвращение азербайджанцев, насильственно и систематически изгнанных с нынешней территории Армении", в которой представители государств-членов ОИС поддержали право Общины Западного Азербайджана на достойное возвращение на свою родину и осудили отрицание Арменией ее прав.

Также страны-участницы министриала приветствовали прогресс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и призвали Ереван устранить политические и правовые препятствия на пути подписания мирного договора.

В своей резолюции "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни 1992 года" учасники сессии вновь осудили военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, которые проводили в городе Ходжалы и других ранее оккупированных территориях Вооруженные силы Армении. Государства-члены ОИС призвали все страны признать эти преступления.

В еще одной резолюции, "Устранение последствий агрессии Армении против Азербайджана", представители дипломатии стран ОИС осудили агрессию Армении и ее последствия, поддержав восстановительные работы, которые Азербайджан сейчас проводит на освобожденных территориях.

Дипломаты призвали исламские финансовые институты оказать поддержку усилиям Азербайджана по восстановлению и разминированию, это отражено в резолюции "Экономическая поддержка Азербайджанской Республики".

Также дипломаты стран ОИС осудили акты вандализма в отношении исламского культурного наследия, совершенные Арменией в период оккупации – это получило отражение в резолюции "Разрушение и осквернение исламских историко-культурных памятников и следов на территории Азербайджана в результате агрессии Армении". В документе также была выражена поддержка требованиям Азербайджана о репарациях за нанесенный ущерб.