МИД Азербайджана осудил обострение ситуации в Иране

МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с нападениями США на ядерные объекты Ирана, призвав стороны конфликта перейти от военного противостояния к дипломатии.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выступило с заявлением в связи с нападениями США на ядерные объекты Ирана, в которых осудило обострение опасной ситуации, сообщили в азербайджанском дипломатическом ведомстве.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, избегать дальнейшего обострения ситуации, отдавать приоритет диалогу и дипломатии для решения существующих проблем"

- МИД Азербайджана

Внешнеполитической ведомство страны глубоко обеспокоено дальнейшим обострением ситуации после ночной атаки ВВС США, направленных на ядерные объекты Ирана, говорится в заявлении ведомства, передает АЗЕРТАДЖ.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", минувшей ночью США нанесли удар с воздуха по трем основным объектам ядерной программы Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Америка атаковала Иран впервые с 1979 года. По данным СМИ, удары, в частности, по объекту в Фордо, расположенному на несколько десятков метров под землей, наносились в том числе с участием стратегических бомбардировщиков B-2, которые могут нести противобункерные бомбы GBU-57.