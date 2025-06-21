Вестник Кавказа

МИД Азербайджана осудил обострение ситуации в Иране

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с нападениями США на ядерные объекты Ирана, призвав стороны конфликта перейти от военного противостояния к дипломатии.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выступило с заявлением в связи с нападениями США на ядерные объекты Ирана, в которых осудило обострение опасной ситуации, сообщили в азербайджанском дипломатическом ведомстве.

"Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, избегать дальнейшего обострения ситуации, отдавать приоритет диалогу и дипломатии для решения существующих проблем"

- МИД Азербайджана

Внешнеполитической ведомство страны глубоко обеспокоено дальнейшим обострением ситуации после ночной атаки ВВС США, направленных на ядерные объекты Ирана, говорится в заявлении ведомства, передает АЗЕРТАДЖ.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", минувшей ночью США нанесли удар с воздуха по трем основным объектам ядерной программы Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Америка атаковала Иран впервые с 1979 года. По данным СМИ, удары, в частности, по объекту в Фордо, расположенному на несколько десятков метров под землей, наносились в том числе с участием стратегических бомбардировщиков B-2, которые могут нести противобункерные бомбы GBU-57.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1040 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.