Зангезурский коридор превратит Южный Кавказ в логистический центр – президент Армении

Запуск Зангезурского коридора сделает регион Южного Кавказа логистическим центром, такое заявление сделал президент Армении Ваагн Хачатурян по итогам встречи с грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили.

Он выразил уверенность в том, что установление мира между Баку и Ереваном, а также реализация проекта Зангезурского коридора, превратят Южный Кавказ в логистический центр.

"Обеспечение социального благосостояния наших народов является нашей общей ответственностью, мы не будем жалеть усилий для еще более глубокого развития отношений между Грузией и Арменией"

– Ваагн Хачатурян

Армянский президент отметил, что страна ведет активную подготовку к XVII Конференции Конвенции ООН о биологическом разнообразии и VIII Европейскому гражданскому форуму.