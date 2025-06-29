Вестник Кавказа

Замминистра транспорта задержали в Казахстане

Замминистра транспорта задержали в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники правоохранительных органов задержали замглавы Минтранса Казахстана. Его подозревают в крупной взятке.

В Казахстане задержали замминистра транспорта Сатжана Аблалиева. Об этом поведал источник в правоохранительных органах страны.

При этом он не стал раскрывать детали задержания.

В пресс-службе комитета нацбезопасности (КНБ) пока никак не комментируют данную информацию.

Согласно сведениям, появившимся в социальных сетях, Аблалиев подозревается в крупной взятке в размере $78 тыс и незаконном покровительстве.

Напомним, он занимает должность замглавы ведомства с октября 2023 года.

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