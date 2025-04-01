Вестник Кавказа

Боевой потенциал армии намерены повысить в Казахстане

Астана
© Фото: Игорь Лепёхин
Власти Казахстана собираются повысить потенциал вооруженных сил страны. Соответствующую задачу перед главой Минобороны поставил президент РК.

Президент Казахстана поручил главе Минобороны республики повысить боевой потенциал армии. Об этом информирует 1 августа пресс-служба казахстанского лидера.

"Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром (Дауреном Косановым – прим. ред) ряд задач по дальнейшему повышению боевого потенциала вооруженных cил. Глава государства также отметил важность реализации комплексных мер, направленных на обеспечение безопасности воинской службы, профилактику гибели и травматизма военнослужащих"

– пресс-служба президента

На встрече с президентом руководитель оборонного ведомства представил доклад о деятельности министерства за первые 6 месяцев текущего года. В частности, он доложил об исполнении ряда президентских поручений.

Косанов также поведал о текущем состоянии боеготовности армии и об итогах весеннего призыва.

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