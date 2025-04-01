Боевой потенциал армии намерены повысить в Казахстане

Власти Казахстана собираются повысить потенциал вооруженных сил страны. Соответствующую задачу перед главой Минобороны поставил президент РК.

Президент Казахстана поручил главе Минобороны республики повысить боевой потенциал армии. Об этом информирует 1 августа пресс-служба казахстанского лидера.

"Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром (Дауреном Косановым – прим. ред) ряд задач по дальнейшему повышению боевого потенциала вооруженных cил. Глава государства также отметил важность реализации комплексных мер, направленных на обеспечение безопасности воинской службы, профилактику гибели и травматизма военнослужащих"

– пресс-служба президента

На встрече с президентом руководитель оборонного ведомства представил доклад о деятельности министерства за первые 6 месяцев текущего года. В частности, он доложил об исполнении ряда президентских поручений.

Косанов также поведал о текущем состоянии боеготовности армии и об итогах весеннего призыва.