Замена Decathlon откроет первые магазины через неделю

К началу декабря в Москве и Петербурге начнут работать первые магазины сети Desport, пришедшей на смену Decathlon. Вскоре магазины спорттоваров появятся и в других городах России.

В 2023 году в РФ состоится открытие 30 магазинов спортивных товаров Desport, они станут заменой ушедшего из России бренда Decathlon.

"Desport намерен открыть свои спортивные магазины в последнюю неделю ноября - в начале декабря. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России"

– замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов

Он уточнил, что до конца декабря будет открыто около 30 магазинов новой сети спортивных товаров и одежды, передает ТАСС.

Французский Decathlon работал в России с 2006 года до начала 2022 года, сеть насчитывала порядка 60 магазинов.