"Лента" отказывается от некоторых товаров из-за высоких цен поставщиков

Шоколад, сладости, косметика, корма для животных - в "Ленте" вскоре изменится ассортимент. Компания прекращает работу с поставщиками из-за ценовых условий.

Российский ритейлер "Лента" прекращает работать с некоторыми поставщиками - цены в закупке сильно выросли, что скажется на спросе на товары среди покупателей.

"Мы приняли решение не сотрудничать с компаниями, которые предлагают закупочные цены, не обеспечивающие привлекательность товаров для покупателей и стабильные цены на полках "Ленты"

– компания

Отмечается, что "Лента" уже отказалась от поставок шоколада Milka и Alpen Gold (производитель Mondelez International), кормов для животных брендов "Роял Канин", "Шеба", "Вискас", "Китекат" (производитель Mars). Также закупки остановлены у ряда поставщиков кондитерских изделий, косметики, бытовой химии. Согласно сообщению источника издания "Коммерсантъ", речь идет о Nestle, Unilever, Colgate-Palmolive и других компаниях.

Товары, которые исчезнут с полок магазинов, планируется заменить аналогами от других поставщиков, экономически доступными для россиян.