Чао, какао! Почему шоколад станет недоступным деликатесом?

Рекордные цены на какао на бирже и дефицит какао становятся острой мировой проблемой. Почему взлетели цены на какао, что происходит с урожаями, может ли шоколад исчезнуть из магазинов? Выясняем, с чего начался шоколадный кризис и когда он ударит по рынку шоколада в России.

Шоколад, известный как продукт, поднимающий настроение, и природный антидепрессант, вскоре может стать причиной депрессии - из-за небывалых цен. Только с начала года цены на какао выросли в два раза и ситуация может усугубиться. Этому есть ряд глобальных причин.

Цены на какао бьют рекорды

Цены на какао на бирже за последнее время - с начала февраля - несколько раз становились рекордными. Сначала был побит рекорд почти 50-летней давности, затем цены совершили несколько исторических скачков, в результате в конце марта биржевая стоимость какао-бобов в мире установила новый рекорд. Максимальные за всю историю цены были достигнуты неделю назад и превысили $10 тыс за тонну какао.

С начала 2024 года какао, по данным биржи ICE Futures, взлетел в цене в 2,4 раза, достигнув нового исторического рекорда – более 10 тысяч долларов за тонну.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трейдеры-спекуляторы подливают масла в огонь, делая рекордные ставки на то, что цены на какао продолжат расти.

Какао дорожает не первый год, в прошлом году цены в среднем выросли на 38% и на максимуме в конце 2023 года составляли $4,3 тыс. Сегодня цены на какао более чем в два раза выше, предпосылок к тому, чтобы они стабилизировались, нет.

Рекордные цены негативно скажутся на косметической отрасли - масло какао используется для изготовления уходовой косметики, однако куда более заметный удар придется на отрасль шоколада и кондитерских изделий.

Почему растут цены?

Несколько факторов влияют на ситуацию на рынке. В первую очередь, это плохие урожаи. Они наблюдаются не первый год, дефицит какао будет негативно сказываться на ценах еще в течение двух-трех лет.

По данным Международной организации по какао, глобальный дефицит какао-бобов, наблюдаемый уже два года, продолжится и в 2024 году, теперь ситуация может стать катастрофической: если в 2023 году Международная организация по какао зафиксировала в Африке дефицит урожая в 74 тыс т, то в 2024 году прогнозируется дефицит урожая какао в 500 тыс т. Это соответствует примерно 1/10 всего мирового рынка какао.

© Фото: Pixabay

Почему урожаи какао падают? В прежние годы обильные осадки навредили плантациям, деревья какао страдали от болезней и плохо плодоносили. Затем появился новый климатический фактор - погодное явление Эль-Ниньо привело к засухе и также неурожайному году.

Второй момент связан с удобрениями. Цены на них подскочили на фоне обсуждений на Западе возможности отказа от российских удобрений (No Russian Agricultural Act) - а Россия один из крупнейших мировых поставщиков сельхоз удобрений.

На исторические цены влияют не только урожаи. Третий фактор - геополитический. Кризис в Красном море осложнил судоходство. Ограничение движения судов сказывается на ценах на сырье - перевозка другими маршрутами, в обход Красного моря, обходится значительно дороже.

Есть и экономическая причина - из-за волатильности курсов валют и цен компании задерживают отгрузки и не спешат с подписанием новых контрактов. Кроме того, сейчас инвесторы не без оснований считают рынок какао и шоколада рискованным, и также не спешат с действиями.

Удар по отрасли наносят также контрабандисты, занимающиеся нелегальным вывозом ценного какао из Африки.

Основные игроки на рынке

Изначально какао происходит из субэкваториальных регионов Южной Америки. Однако основное производство какао сосредоточено в странах Западной Африки - там собирают до 70% всего мирового урожая. Лидер по производству какао - Кот-д'Ивуар, на который приходится 30% мирового урожая.

Какао выращивают в других тропических странах: Гана, Нигерия, Камерун, Индонезия, Бразилия, Эквадор и пр.

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Список главных мировых экспортеров какао-порошка несколько отличается от списка главных мировых производителей какао-бобов и включает две европейский страны - Бельгию и Нидерланды. Эти страны перерабатывают какао-бобы в порошок, какао-масло и тертое какао для собственных нужд, а также для последующего экспорта.

Основными покупателями какао являются производители шоколада - это преимущественно страны Европы и Северной Америки. Самый активный покупатель - Нидерланды, страна закупает 18% мирового урожая, большую часть которого потом экспортирует. Кроме того, 9% мирового какао приобретает Великобритания.

Шоколад исчезнет?

Беспрецедентный рост цен на какао естественным образом сказывается на рынке шоколада. Напомним, что цены растут не только из-за геополитики, но и из-за дефицита продукта. Вместе эти факторы могут привести к тому, что качественный шоколад станет настоящей роскошью, недоступной широким слоям населения.

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Производители шоколада, чтобы не терять покупателей и не терпеть убытки, сегодня прибегают к следующим мерам:

постепенное - чтобы не вызвать шок - повышение цен;

шринкфляция - уменьшение размера и веса шоколадных батончиков и конфет при сохранении прежней цены;

сокращение процента какао в изделиях;

замена какао в продукции на более дешевые ингредиенты - карамель, арахисовое масло.

Обычно шоколад состоит из смеси какао-масла, тертого какао и сахара, удешевляя шоколад, в него могут добавлять другие растительные масла, использовать какао худшего качества и прибегать к другим уловкам. К примеру, шоколадно-ореховая паста Nutella содержит лишь 4% какао, ее основной ингредиент, помимо сахара, модифицированное пальмовое масло, что не мешает ей быть любимой во всем мире.

Производители пересматривают рецептуру в пользу снижения себестоимости продукта, так что настоящего шоколада в сладостях становится все меньше.

Несмотря на страх производителей отпугнуть покупателей высокими ценами, издержки все равно так или иначе будут переложены на них. В США шоколад в магазинах уже подорожал более чем на 10%. В Великобритании пасхальные шоколадные яйца в этом году оказались на 50% дороже, чем весной 2023 года, а многие шоколадные батончики уменьшились на треть.

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В Швейцарии кондитеры Lindt предупредили, что продукция подорожает, ситуация на рынке какао не оставляет выбора, рост цен - объективная мировая тенденция.

Ситуация в России

В России пока не стоит опасаться того, что шоколад пропадет из магазинов, однако цены на шоколадосодержащую продукцию будут расти. В декабре в преддверии новогодних праздников о повышении цен более чем на 16% объявил холдинг «Объединенные кондитеры», включающий такие фабрики, как «Красный Октябрь», «Бабаевский», «РотФронт», «Аленка», «Тульский пряник».

На ценообразование на российском рынке шоколада влияют не только на 200% за год подорожавшее какао, но и дорогая упаковка, затраты на логистику, рост цен на топливо, ослабление рубля, рост зарплат сотрудникам на фоне дефицита кадров и инфляции.

«Данная ситуация коснулась всех производителей кондитерских изделий, так как рост вызван макрофакторами – увеличением стоимости сырья, ростом курсов и инфляцией»

– «Объединенные кондитеры»

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В начале 2024 года, еще до рекордных цен на бирже какао, поставщик промышленного шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut поднял для производителей цены на 20% в закупке.

В кондитерской фабрике «Победа» говорят о том, что рост расходов таков, что повышение цен на 20% для покупателей не решит проблему. При этом большего скачка цен в России пока не предвидится - уровень доходов россиян ограничивает возможности бизнеса. Об этом же говорят оценки экономистов, шоколад в ближайшее время станет дороже в России примерно на 20%.

Сильнее всего рекордные цены на какао отражаются на горьком шоколаде - в нем содержание какао не менее 55%, в темном шоколаде - не менее 40%, в молочном - не менее 25%.

Чтобы не остаться без покупателей, российские кондитеры будут аккуратно и поэтапно повышать цены, менять рецептуру, а также, как и западные компании, могут прибегать к шринкфляции, уменьшая объем продукции, не меняя ценника.

Основные поставщики какао-бобов в Россию по данным за прошлый год - Эстония, Кот-д'Ивуар и Эквадор. Также с 2023 года в список крупных поставщиков какао в Россию вошла Турция.

Росстат пока не фиксирует резкого роста цен на шоколад в России. На сегодня у России остаются запасы сырья, закупленного год-два назад, до дефицита и резкого роста цен. Запасы могут подойти к концу в ближайшие месяцы, по некоторым оценкам - уже весной 2024 года, после чего себестоимость российского шоколада неуклонно пойдет вверх. Ожидаемый рост цен - до 30%.

© Фото: pexels, Liana Horodetska

Импортный шоколад может пропасть из России из-за ситуации с ценами. Так, уже в 2023 году импортер шоколада Ritter Sport в России понес чистые убытки в размере 478 млн рублей - сказывается рост цен на шоколад и ослабление рубля, везти шоколад в Россию из Европы становится невыгодно.

Об ухудшении ситуации с импортом говорит и то, что крупный мировой игрок Mondelez International, производитель шоколада Milka и Alpen Gold, из коммерческих соображений прекратил поставки сладкой продукции в магазины сети "Лента" - ритейлер предложил слишком низкие закупочные цены. При этом международная компания уже в 2023 году также, как и немецкий Ritter Sport, недосчиталась выручки на российском рынке.