Вестник Кавказа

Закон о смертной казни для террористов приняли в первом чтении в Израиле

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Смертная казнь для террористов может быть введена в скором времени в Израиле – соответствующий законопроект принят Кнессетом в первом чтении.

В качестве наказания для террористов в Израиле скоро может начать использоваться смертная казнь, закон о ее введении принял Кнессет (парламент) Израиля в первом чтении.

Как пишут израильские СМИ, за принятие закона высказались 39 депутатов. Против проголосовали 16 парламентариев. В общей сложности в Кнессете 120 депутатов.

Стоит отметить, что процесс обсуждения закона, которое проходило на пленарном заседании, был очень бурным. В какой-то момент между депутатом от левого блока "Хадаш-Таал", который представляет в парламенте интересы израильских арабов, Айманом Уде и министром нацбезопасности, лидером ультраправой партии "Еврейская сила" Итамаром Бен-Гвиром вспыхнула ссора, чуть не вылившаяся в потасовку.

Автор законопроекта о смертной казни для террористов депутат "Еврейской силы" Лимор Сон Хар-Мелех.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1325 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.