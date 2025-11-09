Закон о смертной казни для террористов приняли в первом чтении в Израиле

Смертная казнь для террористов может быть введена в скором времени в Израиле – соответствующий законопроект принят Кнессетом в первом чтении.

В качестве наказания для террористов в Израиле скоро может начать использоваться смертная казнь, закон о ее введении принял Кнессет (парламент) Израиля в первом чтении.

Как пишут израильские СМИ, за принятие закона высказались 39 депутатов. Против проголосовали 16 парламентариев. В общей сложности в Кнессете 120 депутатов.

Стоит отметить, что процесс обсуждения закона, которое проходило на пленарном заседании, был очень бурным. В какой-то момент между депутатом от левого блока "Хадаш-Таал", который представляет в парламенте интересы израильских арабов, Айманом Уде и министром нацбезопасности, лидером ультраправой партии "Еврейская сила" Итамаром Бен-Гвиром вспыхнула ссора, чуть не вылившаяся в потасовку.

Автор законопроекта о смертной казни для террористов депутат "Еврейской силы" Лимор Сон Хар-Мелех.