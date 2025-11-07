Израиль ликвидировал одного из руководителей "Хезболлы" беспилотником

БПЛА Израиля нанес ракетный удар по машине одного из руководителей "Хезболлы" Факиха. Он скончался на месте.

Израильская армия провела операцию против "Хезболлы" на юге Ливана, в ходе которой был уничтожен один из высокопоставленных членов движения Самир Али Факих, передает портал Janoubia.

Израиль задействовал БПЛА, который атаковал машину Факиха ракетами. Член шиитского движения погиб на месте, другой боец "Хезболлы" был госпитализирован с ранениями.

Как отмечают ливанские СМИ, Самир Али Факих возглавлял благотворительную организацию "Слуги имама Хусейна".

Ранее израильские войска уничтожили двух радикалов, один из которых занимался восстановлением инфраструктуры радикального движения.

В Минфине США на прошлой неделе сообщили о финансировании Ираном "Хезболлы". По информации ведомства, власти ИРИ за прошлый год отправили радикалам $1 млрд.